D’una manera o una altra tot desapareix. Les coses i les persones. És una llei de la vida quotidiana encara que la termodinàmica en diga una altra cosa. A nosaltres el que ens afecta és la immediatesa de fets, esdeveniments i persones.

Fins ací tot queda més o menys clar. I els humans corrents ho entenem a la primera. I, per tant, ens hi acostumem.

Però tot això acaba colpejant la nostra petita existència quan veiem desaparèixer allò que ens semblava etern. O com a mínim de duració suficient per a que fora una marca en les nostres vides. Tan xicotetes malgrat ser tan importants per a cadascú.

De sobte hi ha un forn de pa que desapareix en un poble on la vida semblarà ara més reduïda. O en aquell altre racó de les nostres comarques un bar que s’havia constituït en el melic del món per a natius i immigrants, per a forasters i ciutadania diària. O desapareix una tenda de vetes i fils, aquests objectes tan aparentment banals que resolen petits problemes sobre els que la ciència no en pot res.

Sí, desapareixen coses, negocis i persones. I, sorprenentment, la vida continua rutlant i el món no es para. I no ho fa perquè per substituir les desaparicions apareixen noves formes i figures i tendes i fins i tot persones que ho substitueixen.

Normalitat

Venen de fora franquícies que tornaran a donar, millor o pitjor, els serveis necessaris. I venen i continuaran venint immigrants que resoldran els problemes que tenim. Tot i la fòbia que determinats col·lectius mostren contra aquestes persones vingudes de fora, sense la seua aportació ens quedaríem sense força. Sense moltes de les forces necessàries per a que la nostra vida funcione amb una certa normalitat.

La desaparició és inevitable. L’aparició però, d’elements i principalment de persones que substituesquen les morts també és un fet que la història demostra sobradament. Així és que el millor que es pot fer en allò que fa referència a persones, és donar la benvinguda a aquells i aquelles que venen disposats a emplenar uns buits. No sempre els més agradables.

