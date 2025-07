Allò que ens fa poble

Avui és Sant Cristòfol, patró de l’Alcora. Cada vegada que arriba aquest dia, em reafirme en una convicció: val la pena fer poble. Val la pena preservar allò que ens identifica, allò que ens fa ser com som, que ens dóna una identitat. I això no es fa a soles. Es fa amb ganes, amb estima i amb l’esforç de persones que hi creuen de veritat.

A l’Alcora, no calen grans coses per a sentir que una festa és nostra. Sant Cristòfol n’és un bon exemple: una celebració senzilla, arrelada i carregada de significat. Amb moments que coneixem bé i que, tot i repetir-se cada any, conserven intacte el seu encant.

Un dels actes més simbòlics és el pas pel riu, inspirat en la llegenda del sant. És una tradició que ve dels nostres avantpassats, una manera bonica de començar el dia amb un gest compartit i una història que es transmet de generació en generació. En els últims anys, també s’ha incorporat al programa d’activitats de l’Escola d’Estiu per tal d’implicar els més joves i mantindre viva la tradició generació rere generació.

A l’Alcora tenim persones i entitats molt implicades en la conservació de les tradicions, que treballen des del respecte i l’estima pel nostre patrimoni. Un clar exemple és Enrique Salvador, gran coneixedor i defensor de la nostra cultura popular, que sempre ha tingut clar que aquestes celebracions no són només actes puntuals, sinó part del relat col·lectiu que ens defineix com a poble. També vull destacar la tasca de la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén i la participació activa dels barris, que aporten esforç i cor per preservar la nostra identitat.

La festa de Sant Cristòfol a l’Alcora té les seves arrels en el món rural, a principis del segle XX, quan la vila, dedicada principalment a l’agricultura, acabava de tancar el cicle anual de la sega i el batre. Aquells dies eren vespres de festa, i els carrers s’omplien de veïns i veïnes que, en un ambient molt familiar i participatiu, penjaven els seus ninots (figures fetes de paper i altres materials que representen situacions o personatges) i celebraven amb berenars i sopars improvisats, balls i partides de cartes sense final.

Seguint la tradició, aquesta vesprada procedirem a la crema dels ninots, amb un recorregut pels barris que hi participen. Ací també m’agradaria destacar la implicació del Casal Jove i de l’Escola d’Estiu, que aporten una mirada fresca i creativa a aquest costum.

Com és d’important la música en les nostres celebracions! Un bon reflex d’aquesta rellevància és la participació de la Colla de Dolçainers i Tabaleters l’Alcalatén, que acompanya, anima i dona vida a aquesta festivitat.

Sant Cristòfol és també el patró dels conductors, i per això aquest diumenge es realitzaran diferents actes, entre els quals destaquen la processó i la benedicció dels vehicles. Cotxes, camions... demanaran la protecció del sant en un acte que finalitzarà a l’ermitori de Sant Cristòfol. Vull agrair especialment a la Junta de Sant Cristòfol la seva dedicació i tot el treball que hi ha darrere, que no es veu a primera vista però que fa possible poder celebrar aquesta celebració.

Aquesta festa també té un altre valor: marca el ritme de l’estiu. És com una fita que ens recorda que ja estem a juliol. Juntament amb les festes dels barris i de les pedanies, representa una bona ocasió per a retrobar-se amb els veïns i veïnes, per compartir moments i per gaudir del poble.

És una festa senzilla, sí, però amb molta història. No tot han de ser grans esdeveniments per a sentir-nos orgullosos. Amb el temps, moltes coses han canviat, però recuperar i mantindre l’essència de les nostres tradicions té molt de mèrit. Moltíssim.

Suport

El meu compromís és seguir donant suport a aquestes iniciatives, escoltant, millorant allò que es puga millorar i treballant perquè, d’ací a molts anys, l’Alcora continue celebrant Sant Cristòfol, Sant Antoni i la Rècua Arriera, la Festa del Rotllo, Sant Vicent i la Mocadorà, l’entrega de la clau en les festes dels barris, l’Albà...

Perquè seguisquen ben arrelades, és important que cada vegada més persones s’hi impliquen i les facen seues. Des d’ací aprofite per a fer una crida a la participació.

Es tracta, sobretot, de sentir-nos part d’una història compartida, d’un poble que estima allò que és seu i que ho transmet amb orgull. Aquestes tradicions ens uneixen, ens identifiquen i ens projecten.

Gràcies, de tot cor, a totes les persones que fan possible que el nostre municipi, l’Alcora, continue viva, activa i fidel a les seues arrels. Bon Sant Cristòfol a totes i a tots. Continuem caminant junts, amb orgull del que som i amb il·lusió per tot allò que ens queda per construir.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló