Jóvenes y el reto de informarse

«Lo he visto en TikTok» o «un amigo me pasó un reel que lo decía» son frases que se han convertido en la nueva forma de decir que te has enterado de algo. Los jóvenes ya no leemos los periódicos y pocas veces vemos las noticias, pero ¿por qué ha ocurrido esto?

Somos la generación de lo instantáneo, la comodidad y lo visual. Vivimos en una época donde la información no falta, sino que sobra. Recibimos información constantemente, pero rara vez pasamos de los 30 segundos del vídeo que estamos viendo o del titular de la noticia. Aquí empiezan todos los errores: compartimos noticias que no hemos leído enteras y damos por hecho que algo es verdad solo porque lo ha dicho alguien con seguidores.

Estamos inmersos en la infoxicación, una saturación de contenidos que no nos deja espacio para pensar si lo que vemos es cierto o relevante. Cuando por fin estamos dispuestos a contrastar una noticia, ya nos ha aparecido otro reel o tweet que nos hace olvidar lo anterior. Los algoritmos juegan un papel clave: nos enseñan solo lo que nos gusta, reforzando una burbuja que distorsiona la realidad. Entonces, ¿dónde queda la visión crítica?

Inquietudes

Tampoco es fácil convencernos de volver a los periódicos. Hemos crecido en una sociedad que no nos ha enseñado a leer con calma un artículo ni a interesarnos por temas que sentimos lejanos a nuestras inquietudes. Pero eso no significa que no queramos estar informados. Necesitamos otras formas de conexión con más claridad, más contexto y, sobre todo, más educación mediática.

Sí, es preocupante lo fácil que resulta caer en las fake news. Pero también es nuestra responsabilidad saber cómo consumir información. No sirve con culpar al algoritmo, debemos aprender a leer con atención, a dudar y a contrastar lo que nos llega.

Puede que no volvamos a leer el periódico de papel cada mañana, pero los jóvenes también tenemos derecho a estar bien informados y a vivir en una sociedad donde el periodismo se adapte a las nuevas formas de consumo.

Graduada en Comunicación Audiovisual por la UJI