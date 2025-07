La playa de todos

Antes, cuando yo era pequeña, la playa simplemente estaba ahí. La arena, el mar y como mucho un puesto de hamacas y un chiringuito. Sin embargo, esto ha cambiado mucho. Ahora, los usuarios de las playas demandan cada vez más servicios y nosotros, como administración, tenemos que prestarlos de la mejor manera posible.

La playa es, para muchos, casi un lugar sagrado. Hay personas que pasan gran parte del año pensando en aquellos días de vacaciones que disfrutarán en ella. La playa es mucho más que agua salada y arena. La playa es relax, deporte al aire libre, desconexión de los problemas cotidianos, familia, conversaciones eternas, paseos por la orilla del mar... Y por eso, por su importancia, desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar nos dedicamos en cuerpo y alma durante todo el año para que las playas estén en perfectas condiciones para los usuarios.

Preparar las playas significa anualmente aprobar el denominado plan de Playas en el que se recogen los chiringuitos, puestos de masaje, de hamacas y sombrillas, kayacs, patinetes, lavapiés, duchas, pasarelas de acceso y demás servicios e instalaciones.

Especialmente importantes son nuestras tres maravillosas playas accesibles situadas en las playas de la Concha, Morro de Gos y Amplàries. Espacios toldados, con suelo de madera, baños adaptados, vestuarios y, sobre todo, con una persona para asistir a quienes tienen movilidad reducida para que disfruten del baño de manera segura.

Incívicos

Como ven, gestionar las playas no es tarea fácil, pero yo quiero que lo parezca. Deseo que quienes vayan a nuestras playas, simplemente disfruten de las mismas sin tener que preocuparse de nada. ¿Bonito, verdad? Debería ser así, sin embargo parece que siempre tiene que venir alguien a fastidiarte. Me refiero a aquellos incívicos que plantan sus sombrillas y tumbonas y las abandonan durante horas para reservar sitio, causando desasosiego e indignación a los demás. Desde el Ayuntamiento no vamos a mirar a otro lado y, como no puede ser de otra manera, vamos a tomar acción contra esta problemática porque no queremos que todo nuestro esfuerzo se vea empañado por conductas reprobables. Porque nuestra playa es y será, de todos.

Concejala de playas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar