Turisme educacional

A primera vista sembla un títol inusual sinó fora perquè podria fer referència a les vacances d’aquell alumnat que ha assolit el grau de batxillerat, però l’assumpte no va per ací.

El fet és que en pocs dies per diverses circumstàncies he pogut visitar instituts històrics en ciutats ben diferents sense planificar-ho. Fa menys de 15 dies vaig haver d’anar a Palma de Mallorca per un tema familiar i a escassos metres de l’hotel em vaig adonar que estava l’institut històric de la ciutat, el Ramón Llull, que va ser el primer creat en Espanya, el 1835, però no en el magnífic edifici actual de 1916. Després de visitar-lo en els llocs possibles, doncs estaven realitzant exàmens, vaig pensar que havia passat el mateix que en el nostre F. Ribalta, creat el 1846, però que l’edifici actual de magnífica arquitectura, en un entorn ampli, ajardinat de manera notable, és també de 1916.

Dies més tard, en una estada senderista a les muntanyes del nord de Palència, vaig tindre ocasió d’anar a Aguilar de Campoo i visitar per motiu artístic el monestir de Santa Maria la Real, i quina va ser la meua sorpresa, quan a l’entrar em vaig adonar que era l’institut de batxillerat de la ciutat amb el mateix nom. El conserge ens va indicar la zona visitable, entre ells el saló d’actes. Antic refectori, amb grans arcs d’estil gòtic. Tampoc vam poder arribar a les aules, ni la resta d’estàncies que en aquell moment estaven ocupades en activitats acadèmiques. Però tota l’edificació era el monestir romànic-gòtic que en aquell moment estava parcialment ocupada en les visites turístiques. La creació d’aquest institut és dels primers anys de la nostra democràcia que va aprofitar el lloc en part per a finalitats educacionals.

Un poc més cap a Cantàbria, en arribar a Potes, i havent muntat al monument Torre del Infantado vaig poder veure a pocs metres el seu institut, aquest de nova planta, dedicat al gran pianista Jesús de Monasterio. Vaig pensar que els instituts em perseguien, perquè tots tres els vaig trobar sense buscar-los expressament.

El germen

No obstant això aquest fet em va fer pensar en la necessitat d’obrir una altra vessant del turisme, sense menysprear els llocs i monuments que fins ara hem contemplat. Crec que és el moment d’incloure els instituts històrics com monuments d’un gran valor arquitectònic i d’una transcendència educativa molt a tenir en compte doncs representen l’inici dels estudis de batxillerat en l’època contemporània en Espanya, ja que fins aquell moment l’ensenyament estava en mans de l’església i des d’aleshores l’estat liberal va crear un sistema d’ensenyament, en què els instituts tindran el seu paper ja que donaran pas a les classes mitjanes i en el futur a tota la societat, essent el germen de l’actual sistema educatiu.

Mereixen per tant una visita turística, explicant les diverses dependències i el valor del seu ensenyament. Les guies turístiques haurien d’incloure aquest edificis com part del patrimoni visitable. En cada província d’Espanya hi ha almenys un institut històric i en la nostra, l’institut F. Ribalta representa plenament aquell valor artístic i educatiu.

Catedràtic d’Història