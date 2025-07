Destaca en Ruta 2025

Quan, des de l’Ajuntament de Vila-real, vam impulsar fa anys la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, ho vam fer amb una idea molt clara i decidida: la innovació no pot ser patrimoni exclusiu dels grans centres econòmics i industrials, ni pot quedar-se només als laboratoris i despatxos. La innovació ha de ser una eina real, accessible i transformadora, capaç de donar resposta als problemes concrets de la ciutadania, i ha d’estar al servei de tots els territoris, especialment d’aquells que pateixen dificultats estructurals o que es troben allunyats dels grans pols econòmics i institucionals. En definitiva, la innovació ha de ser una palanca de progrés, desenvolupament equilibrat i cohesió territorial, que afavorisca la igualtat d’oportunitats i frene les desigualtats.

En aquest context va nàixer Destaca en Ruta, una iniciativa amb vocació profundament transformadora i descentralitzadora. Una iniciativa capaç de potenciar la ciència, la investigació i la transferència de coneixement més enllà dels espais convencionals. Una aposta per apropar tot aquest saber a peu de carrer, a les comarques, als pobles, i, sobretot, a la gent, als veïs i a les veïnes, que son qui han de ser protagonistes d’aquest canvi.

Des de la seua creació a l’any 2017, Destaca en Ruta ha anat consolidant-se com un referent per a la innovació aplicada al territori. Amb edicions d’èxit celebrades a Vinaròs, la Vall d’Uixó, Orpesa i l’Alcora, hem demostrat que quan treballem colze a colze, quan sumem esforços des de la diversitat, podem generar sinergies útils, fortes, tangibles i duradores. El que al principi podia semblar una experiència pilot o experimental, s’ha convertit ja en un model consolidat, reproduïble i inspirador, que contribueix activament a dinamitzar econòmicament i socialment els municipis que l’acullen.

Ara, el pròxim 2 i 3 d’octubre d’aquest any 2025, Destaca en Ruta fa una nova i important parada al poble de Vilafranca, en un moment especialment delicat i significatiu per a aquest municipi i per a tota la comarca de Els Ports. El tancament de la firma tèxtil Marie Claire, una empresa històrica i emblemàtica que donava feina a centenars de persones de la zona, ha suposat un cop molt dur per a les famílies, per al teixit productiu i per a l’esperit de resistència i lluita que sempre ha caracteritzat aquesta terra. És per això que aquesta edició de Destaca en Ruta no és una fira més. És una necessitat. És una esperança. És una oportunitat real.

Noves rutes de futur

Una oportunitat per a reactivar l’economia local, per a fer visible i valorar tot el talent latent que hi ha al nostre territori, per a posar en contacte emprenedors i emprendedores, institucions, investigadors i investigadores i empreses, i per a construir plegats noves rutes de futur, basades en el coneixement, la sostenibilitat i el valor afegit. Però és també un espai de dignificació i reconeixement per a una comarca que no es resigna, que no es rendeix i que continua lluitant cada dia. A Vilafranca, no impulsem només tecnologia, ponències o estands: també potenciem compromís, escolta activa i voluntat d’acció transformadora.

Des d’aquesta nova Vila-real del segle XXI, que estem construint dia a dia , una ciutat solidària, inclusiva, d’oportunitats, sostenible i innovadora, estem profundament orgullosos de liderar aquest projecte amb la col·laboració inestimable de la universitat de Castelló, la Universitat Jaume I, i de la nostra Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real. Però més enllà del lideratge institucional i en matèria d’innovació, el que realment ens mou és una convicció profunda i compartida: només sumant forces de l’ajuntaments, universitats, empreses, agents socials i ciutadania podrem fer front, amb garanties i cohesió, als grans reptes del nostre temps con són la despoblació rural, la crisi industrial, el canvi climàtic, la digitalització de l’economia o la transformació del model productiu, entre altres.

Vivim un temps d’incertesa, però també un temps de canvi i de moltissímes oportunitats. En aquest escenari, la innovació no pot quedar-se en paraules boniques o discursos buits. Ha de baixar al territori, materialitzar-se en solucions concretes i adaptades a la realitat de cada municipi. Això és, precisament, el que fa Destaca en Ruta: obrir finestres de possibilitats allà on altres només veuen límits, oferir respostes allà on hi ha incerteses, apropar la innovació a la terra i a la gent.

Per això, des de la ciutat de Vila-real, continuarem apostant decididament per aquesta iniciativa, perquè creiem en una innovació útil, humana, arrelada i transformadora. Perquè estem convençuts que només innovant des de la proximitat i la realitat local podrem avançar cap a un futur més just, més sostenible i compartit entre tots i totes. Ens veiem a Vilafranca amb ganes, amb il·lusió i amb la mirada clara i decidida posada en el futur, un futur d’innovació.

Alcalde de Vila-real