Anteayer, miércoles de debate en el Congreso de los Diputados, me senté delante de la tele. El presidente P. Sánchez tenía que dar explicaciones de la corrupción o mala sombra de Ábalos y Santos Cerdán. Pero, sobre todo, de la posible vinculación, o no, de su partido, el PSOE, y de su persona. Al tiempo, y no menos importante, debía detallar las medidas que iba a adoptar. Por lo tanto, si siempre es importante dar explicaciones en la cámara de la soberanía popular, en este caso tenía más sentido. Ser secretario general del PSOE es algo elegido por los militantes de su partido, pero ser presidente del Gobierno de España sin tener mayoría es depender de otras fuerzas parlamentarias que exigen y merecen explicaciones.

Diálogo

Así es, que si después de la sentada tuviera que sacar conclusiones generales y sencillas, diría que con la advertencia lógica (de que siempre que la cosa no vaya a más y que el sucio mangoneo de estos no aparezca vinculado a su persona ni a la financiación de su partido) el presidente salió mejor que entró. Incluso diría que a pesar de la reivindicativa, valiente y propositiva intervención de Sumar, de Yolanda Díaz, el Gobierno suena más unido. Aunque, no niego, que lo que más me alegró fue saber que existían 15 medidas contra la corrupción y, en consecuencia, que se confiaba más en la inteligencia y necesidad permanente de sistemas, instituciones, normas… que en la buena voluntad de las personas (el pedir perdón o el no lo volveré a hacer). Y, sobre todo, el evidenciar que, ejerciendo el diálogo, la esencia de la democracia, las medidas fueron elaboradas y pactadas con parte de los socios de gobierno y de la mayoría. No niego que estas historias debilitan al PSOE y al Gobierno, pero el PP sigue solo.

Analista político