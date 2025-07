Exhibición en un club de gimnasia rítmica. De pronto, suenan los acordes de una vieja canción que me encanta: Bella ciao. De hecho, durante la coreografía pusieron dos versiones, una digamos más normal y la otra con muchos y estridentes arreglos que me gustó menos. Como las niñas volvieron a salir un buen rato después, esa magnífica melodía acabó sonando hasta cuatro veces. Al principio me alegré. Esa canción me lleva al pasado, a mis amigos (uno se la sabía entera en italiano). Evoca un tiempo que se recuerda con el cariño lógico por lo perdido. Cuando éramos jóvenes y rebeldes.

Pero con el paso de los minutos y, sobre todo, cuando escuché la interpretación tecno deslavazada y que casi no remitía al original, empezó a crecer dentro de mí una indignación arrebatadora. Se estaba frivolizando no con una simple canción sino con un himno. Bella ciao era una de las canciones que cantaban los partisanos que resistían al fascismo de Mussolini en la Italia de principios de los años 40, cuando una parte del pueblo se alzó contra la dictadura que les había llevado a luchar junto al lado deleznable de la Segunda Guerra Mundial, como aliados de Hitler y el nazismo. Una canción de compromiso político, de lucha contra el orden dispuesto, que habla de partigiano, de los hombres y mujeres que se echaron al monte contra la barbarie. El equivalente de los maquis en España. Y ese himno por la libertad y contra la opresión ahora se emplea para coreografías gimnásticas. No critico, por supuesto, a las pequeñas atletas, ni siquiera a las entrenadoras adultas que escogieron ese tema. Solo trato de constatar algo que observé y me llevó a reflexión.

Canto a la libertad

La popularidad actual de la canción se debe a una serie televisiva: La casa de papel. Ni la vi en su momento ni tengo intención de hacerlo ahora. He investigado y tras el velo de liviandad del argumento de la producción (un atraco de altos vuelos) se ve que el personaje que la canta lo hace como un homenaje a su padre antifascista. Entonces me alegro, pero lo pienso un poco mejor y resulta que toman el himno como un canto a la libertad… que da el dinero, el dinero a espuertas, el dinero en cifras obscenas. Vuelvo a deprimirme y a maldecir el que se haya popularizado una canción tan bonita, tan pegadiza como combativa. Un himno, y sí, lo sé, estoy repitiendo la palabra «himno» y me van a perdonar porque lo hago a propósito. Un himno, decía, que nos habla de resistencia, de lealtad a unos ideales hasta las últimas consecuencias.

«E questo è il fiore del partigiano, / morto per la libertà» dice dos veces al final: «Esta es la flor del partisano (o guerrillero) muerto por la libertad». Trivializar eso me parece indignante. Con toda sinceridad, preferiría que la canción siguiese siendo marginal, pero que cuando se entonase fuese sabiendo bien lo que significa, sin banalizaciones. Espero que si leen esta columna, cuando escuchen la canción, no crean que es una tonadilla pegadiza sin más. Es un magnífico y precioso himno, lleno de ideales.

Editor de La Pajarita Roja