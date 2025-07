La dignitat no es retalla

Darrere de cada retallada del govern del señor Carlos Mazónhi ha una persona gran en el municipi de l’Alcora que es queda sense ajuda a casa, una família angoixada perquè no pot atendre algun familiar dependent, o una treballadora social que ha de fer la seua feina sense els recursos que necessita per dur-la a terme, entre altres.

El Partit Popular valencià ha decidit trencar amb tot allò que funciona, com amb el pla Convivint, impulsat per Mónica Oltra durant el Botànic. Una eina que servia per dignificar els serveis socials públics del País Valencià i per atendre milers de persones amb eficàcia i eficiència. Amb aquest pla es van projectar centres de dia, residències i serveis de suport a la dependència amb una visió de futur i justícia social. Ara, tot això està en perill.

A l’Alcora, aquest abandonament ha deixat en l’aire el servei del centre de dia, l’ajuda domiciliària, l’atenció a la dependència o les ajudes d’emergència. L’Ajuntament ha hagut d’avançar els diners perquè la Generalitat ha decidit ometre la seua responsabilitat. Però, quant de temps podrem resistir així?

És intolerable que aquest govern popular de Mazón no haja signat encara el contracte-programa. I no és una errada, és una ferma decisió política. L’únic que volen es asfixiar el sistema públic per a poder fer lloc al negoci privat. Volen convertir els drets socials en un luxe. Però nosaltres no callarem!

Instem també l’alcalde Samuel Falomir a plantar-se i exigir el que és just per al nostre poble. La dignitat de les nostres veïnes i veïns no es retalla i això és innegociable.

Portaveu de Més l’Alcora- Compromís