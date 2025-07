Un malentendido que será nuestra ruina

«Hay algún malentendido y este malentendido será nuestra ruina», escribió Franz Kafka en Un viejo manuscrito. Y uno no puede evitar pensar que, en efecto, lo que estamos viviendo no puede ser otra cosa que eso: un malentendido. Porque de no serlo, ¿cómo explicar la imagen —grotesca, irreal, profundamente ofensiva— del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu entregándole a Donald Trump un sobre con la supuesta carta de nominación al Nobel de la Paz? ¿Cómo justificar, si no es con un error de percepción histórica, moral y humana, esa escenificación burlesca?

En un mundo que sangra por Gaza, donde los crímenes de guerra no son hipótesis sino hechos que ya investiga la Corte Penal Internacional, ¿qué paz es esa que se premia? ¿Qué clase de distorsión convierte a los artífices del horror en candidatos a símbolos de concordia? La escena, difundida como un gesto de grandeza y complicidad, tiene más que ver con el esperpento que con la diplomacia. Y sin embargo, ahí estaban ambos: sonrientes, ufanos, impostando solemnidad mientras el mundo —ese que todavía guarda algo de pudor— asiste perplejo, horrorizado, a la farsa.

No se trata ya de ideología ni de geopolítica, sino de un tipo de cinismo que desafía la inteligencia. ¿De verdad creen, ellos, que esa pantomima puede sostenerse? ¿Que puede aceptarse como normal que un hombre acusado formalmente de crímenes contra la humanidad recomiende a otro —cuya presidencia estuvo marcada por la división y la mentira— para el más alto galardón de la paz mundial?

Coreografía del absurdo

Quizá todo esto forme parte de un espectáculo de sombras, una coreografía del absurdo donde los líderes no representan a sus pueblos sino a una versión de sí mismos diseñada para el aplauso de los que prefieren no mirar. Como si el poder ya no requiriera legitimidad, solo escenografía. Y en ese escenario, el de la confusión convertida en norma, también se inscriben otros nombres: Putin, Abascal, y tantos más que han hecho del odio su bandera, del miedo su retórica, del desprecio al otro su forma de gobernar.

Lo más grave es que, a fuerza de repetirlas, estas imágenes acaban por volverse cotidianas. Se deslizan en nuestros dispositivos, se viralizan, se comentan con ironía o apatía, y después… se olvidan. Pero no deberíamos permitirlo. No deberíamos aceptar que el malentendido se consolide como relato. Porque si lo hacemos, si nos resignamos al absurdo, entonces sí: será nuestra ruina.

Resistir implica también no ceder ante la lógica de la farsa. Implica nombrar el bochorno como lo que es. Implica levantar la voz, por muy pequeña que parezca, frente a una maquinaria que se alimenta precisamente de nuestro silencio. Porque aunque parezca que todo está del revés, aunque parezca que ya nada importa, sigue habiendo una diferencia esencial entre lo que es justo y lo que es obsceno. Y esa diferencia, todavía, nos pertenece.