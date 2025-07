Muchos lectores habituales de esta columna me preguntan que por qué ya no critico al desgobierno de Sánchez, especialmente con la que está cayendo. Llevo, queridos lectores, siete años hablando del sanchismo, criticando sus desmanes y reclamando que el PSOE regrese a la socialdemocracia y abandone este movimiento mesiánico. Ahora que se ha abierto en canal la herida que el sanchismo le ha causado al país… ¿Qué más quieren que diga? Ahora que toda España huele a putrefacción gubernamental, cuando resulta inevitable sentir el hedor en las almas de sus palmeros y cuando muchos de sus voceros recogen velas… ¿Ahora qué más puedo añadir yo? Nada.

Ganándose el sueldo

Por todo ello prefiero hablar de la buena gente. De quienes se desloman, cada día, por hacer del mundo un lugar mejor. Esta semana he tenido ocasión de pasear en bici por el parque litoral y he visto a muchos monitores (casi todos estudiantes sacándose un dinerillo) trabajando en las escoletas estivales. Algunos no eran tan jóvenes. Eran padres de familia sacándose un sueldo con la dignidad que solo el trabajo bien hecho aporta. Los trabajos de verano ya no son solo para jóvenes con ganas de prosperar, también lo son para muchas personas de mediana edad que se ganan la vida cuidando con esmero y cariño a nuestros hijos. Mientras muchos vamos a la oficina o a la fábrica, ellos cuidan de nuestros pequeños. Y muy bien. Al menos por lo que he visto y humildemente puedo valorar. Los aplaudo. Me descubro ante ellos. Son muy buena gente.

Escritor