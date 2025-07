EU Careers, una experiencia enriquecedora

Este curso académico ha llegado a su fin y, con él, mi etapa como embajadora EU Careers de la Universitat Jaume I. Ha sido una experiencia profundamente enriquecedora que me ha permitido crecer a nivel personal, académico y profesional, y que sin duda recomendaría a cualquier estudiante con inquietudes en el ámbito internacional.

El primer paso en esta aventura fue asistir a la formación organizada por la EPSO en Bruselas. Allí nos reunimos alrededor de 127 embajadores de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea, entre los cuales solo cuatro representábamos a universidades españolas. Durante los tres días de formación, tuvimos la oportunidad de asistir a conferencias en las que profundizamos en las oportunidades laborales y de prácticas en la UE, además de ampliar nuestros conocimientos sobre las instituciones europeas.

Uno de los momentos más destacados fue la posibilidad de conversar directamente con empleados de distintas instituciones europeas, quienes compartieron sus trayectorias profesionales. En particular, me resultó especialmente inspirador conocer a César Pla Barniol, miembro de la Representación Permanente de España ante la UE (REPER). Sin duda, esta formación fue una de las experiencias que más disfruté, conocí a personas de toda Europa y reforcé mi entusiasmo y compromiso con el rol de embajadora. La formación no terminó ahí. A lo largo del curso, seguimos participando en sesiones formativas on line para mantenernos al día y poder transmitir información precisa y actualizada a los estudiantes interesados en emprender una carrera profesional en la UE.

Desde entonces, participé en varias actividades de orientación y difusión: jornadas organizadas por la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP), sesiones en colaboración con el Consell de l’Estudiantat y con Alumni Sauji, dos ferias de servicios de la UJI y un taller dentro del programa SuperDimarts, donde presenté las salidas profesionales en las instituciones europeas. También grabé un programa de radio y realicé acciones de difusión de oportunidades en la UE en redes sociales.

He tenido la suerte de participar en actividades muy diversas, todas ellas sumamente gratificantes y que me han aportado muchísimas cosas tanto a nivel académico como personal. Ser embajadora EU Careers me permitió enfrentar el reto de hablar en público y organizarse para compaginar esta responsabilidad con mis estudios, lo cual me ayudó a desarrollar habilidades comunicativas y de organización, esenciales en cualquier ámbito personal o profesional. Además, he adquirido un conocimiento profundo sobre la Unión Europea del cual puedo decir que es un mundo apasionante, lleno de oportunidades que muchos estudiantes desconocen, y precisamente por eso este tipo de iniciativas son tan valiosas: ayudan a abrir puertas y despertar vocaciones que quizás no se habían planteado.

No puedo dejar de destacar que este rol también me ha permitido ampliar mi red de contactos, tanto dentro como fuera de la universidad. He mantenido un contacto constante con embajadores de otras universidades europeas, con quienes he compartido muchas experiencias y de los que han surgido amistades que valoro mucho. También he tenido la oportunidad de colaborar con el equipo de EPSO y con distintos servicios de la UJI con los que antes no había tenido relación. Quiero agradecer especialmente a María Isabel Beas y a Raül Burriel, de la OIPEP, por su apoyo, su confianza y por acompañarme durante todo este camino.

Oportunidades

Considero que los estudiantes debemos aprovechar al máximo este tipo de oportunidades. La universidad no debería ser solo un lugar para aprobar asignaturas y obtener un título, sino también un espacio para crecer, explorar, formarse y conectar con el mundo profesional. Programas como EU Careers nos ofrecen todo eso: una plataforma para desarrollarnos bajo el amparo de la universidad, enriquecer nuestro currículum, adquirir experiencias valiosas, ampliar horizontes y construir una red profesional.

Me quedo con todo lo aprendido, con las personas que he conocido y con el crecimiento que esta experiencia me ha proporcionado. Sin duda, ser embajadora EU Careers ha sido uno de los capítulos más significativos de mi etapa universitaria.

Estudiante UJI-EU Careers Ambassador curso 2024-2025