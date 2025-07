Cap perra! Això és el que rebem amb Mazón i Serra. El president del Ventorro i el seu assessor només saben dir no a la Vall. Continuem sense rebre resposta de la Generalitat Valenciana a l’ampliació del pressupost per a reformar el col·legi Lleonard Mingarro. Tampoc hem rebut la confirmació per a començar les obres de rehabilitació del CEIP Assumpció, tot i que saben que és una obra urgent. Han dit no a mantindre els diners per a acabar l’adequació de la Torre de Benissahat. Tampoc volen una estació fixa d’ITV a la Vall, ni el mamògraf que tant van prometre en campanya electoral.

Enguany no s’ha celebrat el programa de segona oportunitat per a joves perquè la Generalitat Valenciana l’ha eliminat. S’han carregat la gratuïtat del transport públic per als joves de 14 a 30 anys i no milloren el servei d’autobús interurbà tot i acumular queixes i problemes. Per exemple, enguany el servei a la platja ha començat més tard que mai i els usuaris denuncien que no compleix els horaris, que no fa totes les parades i que moltes vegades va ple i no poden pujar. També han retallat les ajudes de l’Ivace per a millorar els polígons industrials, que d’1.000.000 d’euros a l’any passen a només 250.000 euros a l’any. Eixe és el seu suport a les empreses i les àrees on es crea ocupació i riquesa.

Crítiques

Al ple municipal el PP ha votat en contra de la construcció del parc aquàtic i de canviar la gespa dels camps de futbol de la Moleta. També ha criticat la reforma del carrer Guzmán i l’ampliació del polígon industrial. Això evidencia que el seu projecte és la falta de projecte. Mentre la Vall avança el PP es queda enrere. En 10 anys han tingut 3 candidats a les eleccions locals i cap projecte. I per això la seua manera d’actuar és bolcar la seua ràbia i frustració en mi i en el Partit Socialista, perquè no suporten no governar. En lloc de defensar la Vall davant totes eixes negatives del govern valencià, Serra prefereix callar i no molestar a aquells als qui assessora.

Per davant tenen un estiu per a reflexionar i començar el curs polític en setembre amb una altra actitud. El temps corre en la seua contra i això els posa nerviosos. Davant seu tenen un projecte de transformació de la ciutat sòlid, ambiciós, fort i en el qual la gent porta confiant des de fa tres eleccions municipals. Tenim en marxa la reforma del Teatre Municipal, estem a punt d’adjudicar la segona fase de la construcció del nou pavelló poliesportiu, estem construint el nou CEIP Rosario Pérez, ja han començat a instal·lar-se les aules provisionals per a rehabilitar el CEIP Sant Vicent, hem iniciat les obres del carrer Guzmán, les obres d’ampliació de l’edifici de l’ajuntament avancen, com també ho fan les de la Colonia San Antonio i de la Fàbrica de la Llum i en breu es posaran en marxa les excavacions al poblat de Sant Josep.

Però no només les obres són importants. Este estiu contractarem 102 persones en l’atur per a adequar camins rurals, hem programat les Nits d’Històries i Historietes que tant d’èxit tenen des de fa 10 anys, hem presentat les Jornades Educatives per a començar el curs al setembre parlant d’inclusió a les aules. També hem renovat el conveni amb l’UJI per a oferir als pacients amb càncer un programa que millora la seua qualitat de vida a través de l’esport. Hem unit a les festes de barri per donar difusió de la seua programació, obrir-les a la ciutadania i fer-les més participatives. I hem posat en marxa els oasis climàtics, sis espais públics climatitzats per a lluitar contra la calor i la soledat no desitjada.

Transformació

Són alguns exemples recents. I podria seguir, perquè mentre el PP brama la Vall no para d’avançar. I això és el que més els molesta. Perquè qui sempre ha tingut por al canvi no pot suportar la transformació que està vivint la nostra ciutat per a rellançar-la al futur. Davant això cal fer molt de soroll perquè no es parle del realment important, d’allò que de veritat és important per a la gent. En 2024 hem tornat a reduir el deute municipal situant-lo per baix dels 10 milions d’euros. Això suposa haver amortitzat en 10 anys més de la meitat del deute que ens va deixar el PP. I tenim les xifres més baixes de l’atur des de fa quasi 20 anys, un 11% que contrasta amb el 32% al qual va arribar amb el PP governant a la Vall.

Des de l’alcaldia seguiré defensant la nostra ciutat amb dents i ungles, perquè no permetré que les decisions d’un despatx a València passen per damunt de les necessitats de la nostra gent, dels vallers i valleres. Cada no que ens donen és un motiu més per a continuar treballant, exigint i proposant, perquè tenim clar quin futur volem per a la Vall. Ni ens faran callar, ni ens acovardiran, ni ens aturaran. No ho han fet en 10 anys i no ho faran ara. Mentre uns posen excuses, nosaltres posem solucions. Mentre uns criden, nosaltres governem. Amb treball, amb fets i amb orgull de ciutat.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó