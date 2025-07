La cara del empleo, la cruz en igualdad

Cada vez que este medio se hace eco de los datos del mercado laboral, los números nos devuelven a una realidad que resulta incómoda: hombres y mujeres siguen ocupando espacios distintos en el trabajo. No se trata de una simple cuestión de preferencias o casualidad. Lo que hay detrás es una tozuda geografía humana de estereotipos que define qué trabajos se consideran para ellas y cuáles para ellos. Y lo que puede resultar más preocupante: esa división sigue vigente, incluso cuando hemos normalizado e institucionalizado los discursos de igualdad.

En algunas ocupaciones, como la de camarero o camarera, parece haber un reparto más equilibrado. Pero basta con rascar la superficie para que las diferencias afloren. En la hostelería, por ejemplo, ellas predominan en los puestos de atención directa al público; ellos, en las tareas de cocina o carga. En otros sectores, la separación es aún más marcada: los hombres se concentran en la industria, la construcción y el transporte; las mujeres, en la limpieza, los cuidados, el comercio o las labores administrativas. No es casualidad. Es un reflejo de cómo la sociedad ha condicionado históricamente las trayectorias laborales en función del género.

Este reparto desigual no solo afecta al tipo de trabajo. También condiciona los roles laborales, las posibilidades de promoción y el reconocimiento profesional. En industrias donde ambos géneros conviven, como la cerámica o la maquinaria, los puestos de responsabilidad suelen recaer sobre ellos, incluso cuando ellas representan una parte significativa de la plantilla. Y en profesiones feminizadas, como la enfermería, los hombres aún son minoría, pero tienden a ascender más rápido.

La consecuencia de este esquema es doblemente injusta. Por un lado, limita el desarrollo personal y profesional de miles de personas. Por otro, refuerza la brecha salarial y la precariedad que afecta especialmente a las mujeres. No estamos hablando solo de estadísticas: hablamos de frustración, de falta de oportunidades, de talento desaprovechado.

Mensajes

Romper estos moldes exige mucho más que voluntad individual. Y aunque cada día hay más sensibilidad o información sobre estos desajustes sociales, necesitamos una transformación estructural que comience en la educación, que atraviese los hogares, los medios de comunicación y los espacios laborales. Debemos cuestionar qué mensajes transmitimos cuando asignamos roles distintos a niños y niñas, qué puertas abrimos o cerramos desde la orientación académica, y qué barreras invisibles mantienen ciertas profesiones bajo dominio masculino o femenino, porque a menudo nos dejamos llevar por estereotipos muy arraigados en nuestra cultura que no nos dejan pensar de manera diferente o actuar de manera justa.

No estamos ante un asunto menor si queremos evolucionar hacia una igualdad efectiva y no efectista, donde no caben los simbolismos. Es una cuestión de justicia social y también de eficiencia económica. Una sociedad, una cultura que encasilla a sus trabajadores por género se empobrece, no solo en recursos, sino en ideas, innovación y cohesión. Y no estamos para desaprovechar talentos.

Mientras no logremos un mercado laboral realmente libre de estereotipos, la igualdad seguirá siendo parcial. Y por mucho que aumente el número de contratos o cambien las cifras, si no cambia el fondo, seguiremos atrapados en los mismos viejos patrones sociales.