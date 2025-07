Coeficiente reductor, UGT al frente

Grandes titulares han copado días atrás los medios de comunicación dando a entender que la posibilidad de poder jubilarse antes por medio de los Coeficientes Reductores era ya una realidad. Como consecuencia, casi todos los días nos llegan consultas al sindicato sobre este tema del tipo:

- «Llevo más de 20 años trabajando y mi puesto de trabajo es tóxico, peligroso, penoso... lo cumplo todo...».

Vamos a intentar poner un poco de luz ante tanto foco mediático. La reivindicación de aplicarlos en otras actividades distintas a las ya sabidas de Bomberos, Minería, etc, no es de ahora. UGT FICA lo lleva revindicando desde tiempos inmemoriales. Este RD nace de una negociación de más de 3 años con los sindicatos más representativos y aún no pudiendo obtener todo lo deseado, por fin se marcan unas bases con las que poder trabajar.

Falta todavía el reglamento de desarrollo y su publicación, trámite fundamental para realizar de una manera correcta todos los informes. Y más si cabe, cuando en caso de desestimación, no se puede volver a solicitar hasta pasados 4 años. Centrándonos en lo publicado hasta ahora, la puesta en marcha debe partir de la solicitud de la parte sindical y la voluntad de la patronal (ya les adelanto que poca, por no decir ninguna). Se logre o no un acuerdo por las partes, hay que hacer las valoraciones pertinentes por sector, empresa y/o puesto de trabajo según corresponda. Sin extendernos en burocracia, tanto el INSS como Inspección de Trabajo debe determinar si en ese puesto de trabajo u actividad, existe la posibilidad de poner medios para eliminar los riesgos inherentes al mismo. En caso de que finalmente la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social reconozca el coeficiente reductor, este se aplicaría. Hay que apuntar, que debe ser revisado a los 10 años para determinar si los nuevos avances tecnológicos permiten implementar una solución que elimine el riesgo.

No va a ser fácil, pero ¿cuándo lo ha sido? Lo que las personas trabajadoras de la provincia deben tener claro es que UGT FICA Comarques de Castelló va a estar en esa lucha y como siempre, en primera línea.

Secretario general de UGT-FICA Comarques de Castelló