Alta velocidad, baja comodidad

España vive un auténtico caos ferroviario. Retrasos, averías, transbordos improvisados, falta de información y estaciones colapsadas componen un escenario que no puede ser descrito como una simple «incidencia puntual», sino como una crisis estructural. Los valencianos lo sufrimos a diario: trenes que no salen, que llegan tarde o que directamente se cancelan sin explicación. Y a todo eso, ahora se suma el absurdo tránsito entre Atocha y Chamartín, convertido en un auténtico vía crucis para los que viajamos en tren.

Durante décadas, los viajeros del Levante llegábamos a Madrid por Atocha, una estación céntrica, bien conectada, con servicios. Hoy, tras una decisión difícil de entender, y peor de explicar, buena parte de los trenes desde Valencia, Alicante y Castellón terminan su trayecto en Chamartín, al norte de la ciudad, aún en obras, en pleno caos logístico y sin que nadie haya pensado en la experiencia del usuario. Ni un acceso cómodo, ni un entorno urbano que facilite la movilidad, ni servicios adecuados. Solo más molestias.

Lo más grave es que nadie asume responsabilidades. Se habla de «transición», de «mejoras a futuro», de «ajustes técnicos», pero la realidad para los miles de usuarios que hacen uso es concreta y diaria: perder tiempo, llegar tarde, pagar más y viajar peor. La ciudadanía valenciana (y especialmente quienes viajan por trabajo o motivos familiares entre la Comunitat Valenciana y Madrid) está pagando el precio de una planificación deficiente y una ejecución caótica. Por no hablar de los problemas en los cercanías que ya venimos arrastrando desde hace años.

¿Quién defiende el derecho de los valencianos y las valencianas a tener una conexión ferroviaria digna con la capital del Estado? ¿Quién responde por los retrasos, las obras sin fin y las decisiones tomadas sin pensar en las personas? La alta velocidad no puede ser solo una cuestión de infraestructuras, sino de servicio público. Y ese servicio público está hoy muy lejos de ser aceptable.

España necesita una política ferroviaria que piense en los ciudadanos y ciudadanas que diariamente hacen uso de esas infraestructuras y no solo en los planos de ingeniería. Porque mientras los trenes no lleguen y las estaciones no estén acabadas, la modernidad de la que tanto se habla será solo una promesa incumplida.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista