Benicàssim, escenario vibrante

Hablar del verano en Benicàssim, es hablar de esas noches que se alargan sin prisa, invitando a disfrutar y, por supuesto, también es sinónimo de la mejor música en vivo, de experiencias que nos cautivan con los mejores directos y bandas que, con su música, nos despiertan el alma para fijar recuerdos, que nos arrancarán una sonrisa y que perduran para siempre como recuerdos felices.

Porque Benicàssim se transforma en un escenario vibrante, donde los grandes festivales internacionales llenan el ambiente de energía, ritmo y emoción creando una identidad única y una marca propia que nos distingue en el mundo, ¡Benicàssim, Ciudad de Festivales!

Y esto no solo nos hace sentir orgullosos, sino que se ha convertido en una forma muy especial de entender quiénes somos y mostrarnos al mundo como una ciudad en la que la música une y emociona. Por eso trabajamos, codo a codo, con quienes hacen posible la celebración de cada festival, para que quien llegue atraído por la mejor música se lleve el sentimiento de haber vivido algo único, momentos que no se olvidan, y muchas ganas de volver o de, directamente, no irse.

Sabemos que detrás de la organización de estos eventos hay mucho trabajo, que se requiere esfuerzo, dedicación y una gran responsabilidad. Porque detrás de cada festival hay muchas horas de preparación, implicación y coordinación, y especialmente durante estos días en que miles de personas no van solo a un festival, sino también por nuestras calles, por eso sabemos que cada pequeño detalle cuenta.

Por ello, desde nuestro Ayuntamiento, cada año nos esforzamos más y más por estar a la altura, garantizando no solo la seguridad de los asistentes, sino manteniendo los servicios de calidad a la ciudadanía. Desde la Policía Local, en perfecta coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, de limpieza y movilidad, todos juntos trabajamos por crear un entorno donde la diversión y la seguridad vayan de la mano, para que cada experiencia sea inolvidable.

Pero, además, estos festivales no solo traen música, también generan un importante impacto económico y social para nuestra ciudad, siendo una excelente oportunidad para seguir impulsando la imagen de Benicàssim como destino turístico referente de toda la provincia de Castellón.

Más allá de los datos o de las cifras, hay algo que no se puede medir, pero que todos notamos y sentimos cuando se levanta el telón con cada festival, y es esa energía que se vive en cada concierto, con cada espectáculo, y que llena el ambiente de Benicàssim de una magia especial que solo la música en vivo es capaz de transmitirnos, ya sea cantando a pleno pulmón, bailando sin parar, o simplemente viviendo esa sensación de euforia compartida con todo aquel que tenga al lado.

Porque vivir un festival en Benicàssim, es crear recuerdos imborrables y momentos de pura emoción que se quedan grabados en la memoria y animan a querer volver; así desde los grandes festivales de renombre internacional, hasta los eventos más urbanos que celebramos a lo largo del año, como el Festival de Blues o el de Flamenco, el Festival de Habaneras o el de Música Sacra, todos aportan su propia esencia, estilo y energía, dejando huella en la vida cultural de Benicàssim.

Pero, nada sería posible sin una ciudad que siente y respira música en cada rincón, porque Benicàssim lleva la música en su ADN y pone banda sonora a las mejores noches de verano, con grandes conciertos y propuestas más cercanas, como la de Unión Musical Santa Cecilia o Cordes a la Mar, proyectos nacidos para dar a conocer el talento musical local y que junto a otras citas como el Festival de Lírica, o el Concierto al Mediterráneo se han ganado el corazón del público desde su primera edición.

Mirada al futuro

Cuando una ciudad vive la música de esta manera también asume el reto de gestionar con responsabilidad, y lo más apasionante para quienes tenemos responsabilidad de gobernar, no solo es ser parte de estos eventos, sino trabajar con sentido y la mirada puesta en el futuro, sabiendo que son una oportunidad única y fundamental para impulsar ese turismo ético, sostenible y respetuoso con nuestro entorno que queremos para Benicàssim.

Por eso trabajamos con decisión para hacer realidad la consecución de un espacio de referencia en España para la música en directo y los grandes conciertos, pero también, abierto a nuevas propuestas culturales, deportivas y de ocio. Un recinto versátil y al aire libre, totalmente equipado, conectado, accesible y plenamente integrado en la ciudad, llamado a consolidarse como un punto de encuentro cultural y vivo, al servicio de la ciudadanía.

En definitiva, en Benicàssim vivimos con intensidad, pasión y alegría cada uno de los proyectos que sacamos adelante. Y, frente a quienes repiten que aquí no hay proyecto, nosotros respondemos con hechos, con ilusión, y con el compromiso diario de seguir construyendo una ciudad que avanza.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora