La confessió i la contradicció

Tots coneixem, perquè tots hem pres la comunió, que la confessió ha d’anar acompanyada de la contrició, el penediment profund per una culpa comesa. Es diferencia d’altres penediments per la intensitat i la motivació implícita de no tornar a fer-ho. La contrició és essencial i ha de ser creïble.

Després de la confessió dels representants del PSOE per la mala actuació i la irresponsabilitat, in vigilant que han tingut els dirigents del partit en els presumptes actes de corrupció durant deu anys de Santos Cerdán i Ábalos. Després de la petició de perdó a la ciutadania i als socis del partit, cal fer un acte de contrició, de penediment, sincer i dolorós, per la falta comesa. No cal que es flagel·len amb pues, encara que no estaria de més, no cal ser tan cruel, crec que seria suficient, la dimissió dels responsables si hi ha i posar-se a treballar en el sistema legal. Un sistema que fora més preventiu que a bou passat per tal que fora molt difícil que la cosa es repetirà.

Tots els partits són responsables de la corrupció perquè ningú d’ells ha posat damunt la taula les mesures per evitar-la. No vull assenyalar a cap, encara que alguns tenen 37 assumptes pendents de la justícia, a la que afirmen dominar per la part de darrere.

Seria bo que hi haguera una llei que castigara, tant als corruptors com als facilitadors, que tots foren inhabilitats. Les empreses i els seus consellers delegats, no podrien intervindre durant un dilatat temps en concursos públics ni ella ni les filials, els funcionaris haurien de ser destituïts i inhabilitats per a exercir per sempre qualsevol càrrec en l’administració ni tan sols administratiu o conserge i el polític és clar inhabilitat de per vida per a qualsevol càrrec que haguera de veure amb la política o l’administració, i tota aquesta pena, independent de la que penalment li poguera correspondre per la gravetat del delicte.

És hora que aquest país amb tanta corrupció administrativa i política pose final a una malaltia sistèmica enlairada en el mateix teixit social que té tendència a viure en l’oblit del temps, com li passa a Felipe González que ja no recorda allò de l’OTAN, els GAL, Matesa, Filesa, etc.