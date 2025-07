Abandono para Castellón

Una vez más, el presidente Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja. Esta semana ha cerrado un acuerdo con la Generalitat de Cataluña que supone romper definitivamente el modelo de financiación autonómica basado en la caja común. Es un pacto indecente, que dinamita la igualdad entre territorios y premia a quienes chantajean al Estado. Todo por un único objetivo: mantenerse un minuto más en el sillón de la Moncloa.

Sánchez no negocia por el bien común, sino por su supervivencia política. Acorralado por la corrupción, está regalando miles de millones de euros a Cataluña, otorgándole privilegios que ninguna otra comunidad tiene. Mientras tanto, mantiene un apagón económico sobre la provincia de Castellón, a la que todavía adeuda 221 millones de euros desde 2023. Es un agravio inaceptable.

No pedimos privilegios. Exigimos justicia fiscal y respeto a los castellonenses. Lo que está ocurriendo es un atropello a la unidad de España y una humillación para millones de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones, pero reciben a cambio el silencio, el abandono y la discriminación.

La supuesta financiación singular para Cataluña no es más que una coartada para contentar a los independentistas. Ya lo han dicho ellos mismos: este acuerdo es el primer paso hacia la independencia. Sánchez está fracturando España por intereses personales y partidistas. Está rompiendo la caja común y la cohesión territorial para pagar el precio de su continuidad. Esto no es una cesión política: es un precio impagable para el conjunto de los españoles.

Mientras tanto, aquí en Castellón, seguimos esperando. La provincia ha crecido en población un 6,1% desde 2023, y la recaudación fiscal ha aumentado un 40% en solo dos años. Somos una tierra que aporta más cada día y que cumple con rigor. Pero el Gobierno no ha actualizado las entregas a cuenta ni ha pagado lo que nos debe a los 135 municipios y a los más de 625.000 castellonenses. Solo en la Diputación hemos dejado de recibir más de 105 millones de euros. Con esos fondos podríamos atender necesidades urgentes en infraestructuras, servicios sociales o vivienda.

¿Dónde está la solidaridad que tanto predica el Gobierno? ¿Dónde está el compromiso con los municipios que gestionan bien, que no rompen ni chantajean, pero que son castigados con el olvido? Se premia a quienes amenazan la convivencia y se penaliza a quienes cumplen y sostienen el sistema.

Vamos a seguir enarbolando la bandera de la justicia, vamos a seguir alzando la voz. No vamos a aceptar este castigo deliberado a la provincia de Castellón. Exigimos, una vez más, una reunión con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle la grave situación que viven nuestros ayuntamientos. No pedimos un trato especial. Pedimos lo justo: lo que es nuestro, ni más ni menos.

Moción

Desde la Diputación impulsamos una moción que fue aprobada en el pleno para exigir al Gobierno central una distribución justa de los recursos estatales. Lamentablemente, PSOE y Compromís votaron en contra. ¿Qué intereses defienden? ¿A qué provincia sirven? Mientras nosotros peleamos por Castellón, ellos callan y agachan la cabeza. Se han convertido en cómplices del abandono, rehenes del sanchismo y del chantaje separatista.

Reclamamos que las entregas a cuenta reflejen el crecimiento real de la recaudación en nuestra provincia, y que se nos permita usar nuestros remanentes, fruto de una gestión eficiente, para seguir mejorando infraestructuras y servicios esenciales. Esta es una reivindicación de sentido común, respaldada por todos los gobiernos locales del Partido Popular en todos los municipios. No es una demanda ideológica: es una exigencia de justicia.

Frente al silencio cómplice de los socialistas de la provincia de Castellón, en el Partido Popular alzamos la voz con claridad y firmeza. No aceptamos una España con ciudadanos de primera y de segunda. No vamos a permitir que se castigue a quienes cumplen para premiar a quienes rompen. Si alguien merece una financiación singular es la Comunitat Valenciana, que lleva años infrafinanciada.

Pedro Sánchez está vendiendo España por trozos. Rompe el modelo fiscal y abre la puerta a una quiebra institucional sin precedentes. El acuerdo con los independentistas es solo el principio: vendrá el golpe, la ruptura total. Y ante eso, Castellón no se va a quedar de brazos cruzados.

Seguiremos defendiendo nuestro territorio con determinación. Porque no se puede construir una nación sobre la injusticia. Porque Castellón merece respeto. Porque cumplir no puede ser motivo de castigo. Y porque esta provincia no se vende. Se defiende.

Presidenta de la Diputación de Castellón