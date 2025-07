Tirar la primera piedra

Esta pequeña columna quiere ser casi continuación de la que publicamos hace una semana, titulada Decir y no decir. Y para ello nos hemos inspirado («vaya inspiración», dirá el lector) en una frase del evangelio de San Juan (1-8:7) en la parábola de la mujer adúltera: «El que esté libre de pecado que le tire la primera piedra». Y curiosamente fueron dejando el lugar primero los viejos y después los jóvenes. Quedó solo Jesús con la mujer y le dijo: «Yo tampoco te condeno, no vuelvas a pecar». También quedaron las piedras amontonadas sin lanzar, claro.

Nuestros mítines (¿se dice así?) contemporáneos parece que arrojen piedras a sus presuntos infractores o simplemente contradictorios de sus respectivas tesis, sin acertar, en muchas ocasiones, su objetivo. Mala puntería o argumentario no adecuado e insuficiente. Mientras, el público, impaciente o aburrido, espera el fin de la sesión con el montón de piedras sin utilizar y con el hastío del tiempo perdido o la frustración de cuanto no hemos podido intervenir para ofrecer una salida justa.

Si la naciente IA no lo apaña y la tecnología lo permite, en cualquier momento podremos intervenir desde nuestro sillón de casa y hacer valer nuestra opinión a un tiro de piedra (pero sin piedra) y decir, diciendo, lo que ahora pensamos callando. Con ello el galimatías estará servido y, mucho me temo, el mundo todavía sin arreglar. En definitiva las discusiones públicas que escuchamos tienen sus adeptos para disentir y tirar la piedra o bien perderse en un arenal sin materia pétrea. Mientras, paciencia, que, como dicen los franceses, «avec de la patience on arrive a tout». O, como saben los valencianos, «d’ací a l’agost, paciència; i de l’agost per avant, paciència i avant».

Profesor