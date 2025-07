El passat 1 de juliol es va constituir el Consorci Provincial de l’Aigua de Castelló, i jo estic més que content perquè soc conscient de tota la feina feta, negociació política i l’immens treball tècnic, que hi ha darrer.

La visió que compartisc amb l’expresident Pepe Martí de tots els reptes als quals ens haurem d’enfrontar en les comarques de Castelló davant el canvi climàtic, i en concret respecte a l’abastiment d’aigua era que ens calia un òrgan de decisió i debat, un òrgan no sols per decidir preus o inversions, sinó un òrgan per decidir usos, captar diners i tindre una mirada estratègica amb un recurs essencial com és l’aigua, des d’un punt de vista solidari, i és que amb aquest consorci s’ha fet la principal política contra el despoblament de l’última dècada.

Moció

Seré clar, Castelló no es pot quedar al marge del Consorci i per això avui Compromís portem una moció al ple de l’Ajuntament per sol·licitar incorporar-nos. Crec que l’editorial de Mediterráneo del passat dia dos va explicar prou bé els motius perquè hauríem d’estar i més la capital, però els afegiré un, perquè la nostra ciutat ha de tindre un Plan B, davant d’una eventual sequera, cal que estiga connectat a les dessaladores i a una xarxa més gran, perquè si vosté obri l’aixeta i no té aigua, de poc l’importarà que Carrasco li diga que l’aigua és molt barata, l’aigua més cara és la que no sé té i per això cal invertir i el millor camí per garantir l’aigua a la nostra ciutat és el Consorci Provincial de l’Aigua. Castelló i el consorci de l’aigua.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló