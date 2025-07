L’Alcora, pionera en lo important

Amb el temps i des de l’experiència de governar, he aprés que les decisions més valuoses no són sempre les que apareixen als mitjans de comunicació, sinó aquelles que alleugen preocupacions, eixes que estan en els moments difícils, que milloren vides i que acompanyen sense fer soroll.

Per això, a l’Alcora hem fet dels serveis socials una prioritat. Perquè hi ha necessitats que no poden esperar. I perquè entenem que el paper d’un ajuntament no és només administrar, sinó estar a prop dels ciutadans, escoltar-los i actuar.

Un bon exemple d’això és el centre de dia, un recurs imprescindible que cuida de les nostres persones majors i que dona suport real a moltes famílies, tant com de dins com de fora del poble. Un servei que s’ha convertit en tot un referent, no només pel seu funcionament, sinó per tot allò que representa: dignitat, qualitat de vida i proximitat. Enguany hem hagut d’avançar el finançament per garantir-ne la continuïtat. Perquè quan la Generalitat Valenciana falla o es retarda, ací està l’Ajuntamentde l’Alcora, fent el que cal. Teníem molt clar que no anàvem a deixar desatesos ni despamparats els usuaris i usuàries ni les seues famílies. Perquè quan una necessitat és real, no hi ha cap excusa que valga per a no atendre-la. Principis ferms, se’n diu.

Però no només mantenim el que hi ha, també avancem. Fa molt de temps que treballem per a fer realitat un projecte llargament esperat: una residència per a les persones majors. Durant tot aquest procés, hem buscat el lloc adequat i, per fi, s’ha pogut adquirir l’antiga fàbrica taulellera Sanchis, un espai que reuneix les condicions idònies per dur a terme aquest magnífic pla. Ara estem treballant en el projecte, perquè aquest somni que compartim com a poble puga fer-se realitat en un futur el més pròxim possible. Perquè volem que la nostra gent major puga quedar-se ací, a casa seua, on han estat tota la vida, amb l’atenció que mereix. Una atenció professional, però també amb afecte, identitat i arrels.

A més, apostem per propostes que van més enllà del convencional. Un bon exemple és la Càtedra l’Alcora-UJI d’Investigació Musical per a la Millora de la Qualitat de Vida, que impulsem junt amb la Universitat de Castelló, Jaume I. No es tracta només de generar coneixement, sinó de posar-lo a funcionar al servei de les persones, especialment en l’àmbit de la salut mental i emocional. Aquesta mateixa setmana hem presentat un projecte pioner a nivell estatal: la creació d’un Departament de Salut Mental en Arts Escèniques, coordinat pel reconegut psicòleg valencià Guillermo Dalia. Una iniciativa pensada per a acompanyar emocionalment músics, actors i professionals de les arts en el seu dia a dia. Perquè també des de la cultura es pot cuidar, prevenir i sostenir.

I no és l’única línia innovadora que hem obert. Projectes com MUSAS o Músiques per a la Vida, nascuts també des d’aquesta càtedra, estan despertant l’interés d’universitats i entitats d’altres països, que ja han començat a replicar-los. Tot això demostra que, des d’un poble com l’Alcora que, a més, acull cada any el Congrés Internacional de Música Arts i Salut, també es poden marcar camins a seguir.

Una altra iniciativa destacada és tot el treball que anem fent des del consistori per tal de cuidar la salut mental des de l’àmbit local, amb accions pensades per arribar directament a la ciutadania. Organitzem les Jornades de la Salut Mental, xarrades obertes, tallers, campanyes de sensibilització… perquè entenem que parlar de salut mental és parlar de benestar, de qualitat de vida. I perquè, sincerament, mirar cap a un altre costat mai no ha sigut una opció.

Tot això respon a una manera clara d’entendre els serveis socials: com un pilar fonamental del benestar de les persones i en conjnut, del poble.

Projecte pilot

Eixe model propi i valent que estem construint ha fet que el poble de l’Alcora haja sigut seleccionada per la Generalitat com un dels tres primers municipis de la Comunitat Valenciana en implantar la història sociosanitària única. Un projecte pilot que permetrà que els serveis socials i sanitaris compartisquen informació de manera segura i eficaç per oferir una atenció més integrada, humana i eficient.

Formar part d’aquesta experiència pionera no és ningún tipus de casualitat. És el reflex d’una aposta constant per millorar la vida de les persones des del món local, amb un equip implicat que treballa cada dia amb professionalitat i compromís.

Tot això no va de grans discursos, va de fets. D’estar on cal, quan cal. Al nostre municipi, l’Alcora, ho tenim clar: governar és cuidar. I mentre uns altres miren cap a un altre costat, nosaltres continuarem ací, al costat de la nostra gent, del nostre poble, construint un present més just i un futur amb més oportunitats per a tots i totes.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló