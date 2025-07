Críticas de odio

En los últimos años me he encontrado con gente que «odia» a Pedro Sánchez. Y hablo de odio sabiendo que es un sentimiento fuerte, demasiado, que expresa profunda aversión y rechazo a alguien. Pero, confieso, que es el desagradable olor que percibo en algunas habituales críticas.

Críticas que no son de ahora, vienen desde el principio. Desde cuando se formó una nueva mayoría y un Gobierno de coalición con el PSOE y la izquierda del PSOE. Desde que se optó por reformar y no por los estrechos caminos de la pura gestión. Críticas que no son ideológicas o políticas porque no se presentan y confrontan modelos sociales o propuestas para mejorar los problemas de España. Críticas que aunque ahora utilicen la corrupción del PSOE (la Ábalos & C) lo hacen desde una posición hipócrita al ignorar y no dar importancia a la otra corrupción, la del PP. Críticas que de forma deliberada y con mala fe, son auténticos insultos personales que solo degradan a la persona, a la democracia y a las instituciones. Críticas que, en consecuencia, no enriquecen el patrimonio ideal y político colectivo ni posibilita ninguna clase de diálogo o cooperación fecunda. Críticas que no piensan en la ciudadanía porque solo buscan, como sea, ganar el poder político…

Democracia

En el fondo, nazcan de donde nazcan, esas críticas son de gentes o de grupos económicos y políticos que aún les cuesta asumir el régimen democrático y el contrato social del Estado de derecho. O peor, de aquellos que aun llamándose liberales o como quieran, consideran que el poder les pertenece y que la igualdad jurídica no debería implicar la igualdad política. La cuestión es que se puede y se debe criticar Sánchez y su Gobierno, pero, por favor, en beneficio de la convivencia y las soluciones.

Analista político