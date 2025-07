Un borrón más en la opa

La decisión de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de infracción a España a raíz de las condiciones que el Gobierno central ha puesto a la opa de BBVA sobre el Sabadell no tendrá, por lo que parece, consecuencias en la futura fusión de esas dos entidades bancarias, pero no deja de ser un borrón en un proceso que está siendo, ya de por sí, proceloso. De hecho, el Ejecutivo comunitario ha reaccionado cuestionando dos normas españolas, la ley de defensa de la competencia de 2007 y la ley de solvencia financiera de 2014, que son en las que basó el Consejo de Ministros sus objeciones a la absorción del banco vallesano por parte de la entidad vasca. Dos leyes aprobadas hace 18 y 11 años, respectivamente, que, según la Comisión, otorgan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y sin límites para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas, al tiempo que socavan las competencias del Banco Central Europeo. Se trata, por tanto, de una cuestión de competencias en el seno de la Unión Europea entre un Ejecutivo estatal, en este caso el español, y el Ejecutivo comunitario, que, sin embargo, en el expediente abierto no pone objeción alguna a las condiciones a la opa, aunque su apuesta sea por un mercado financiero más integrado en la Unión Europea y con bancos de un mayor tamaño. Las mismas trabas que ese objetivo ha encontrado ahora en el Gobierno español, las pusieron con anterioridad Italia y Alemania en operaciones de carácter similar.

Este conflicto competencial, aunque no afecta a la fusión bancaria no ayuda, sin embargo, a un cabal entendimiento de qué es lo que está en juego en el intento de compra del Sabadell por parte de BBVA, ni a que se aprecie con la nitidez necesaria la imprescindible neutralidad del Gobierno central, que debe limitar su intervención a la defensa del bien común. A ese último objetivo ciñó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la explicación de las condiciones que se impusieron hace poco menos de un mes a la opa, que aplazan la unión de las dos entidades a dentro de tres o incluso cinco años, en el caso de que la compra prospere. En esos plazos, el Gobierno se arroga además la capacidad de decidir sobre la fusión, obligando a que las dos entidades mantengan personalidad jurídica propia, patrimonios separados y autonomía de gestión, lo que implicaría también el mantenimiento de la plantilla y de las oficinas con las que cuentan las dos entidades. La decisión del Gobierno central generó cierta polémica, pero no tanta como se presumía y, de hecho, BBVA persiste en su oferta de compra, incluso después de que el Sabadell vendiera su filial británica TSB al Santander.

Intereses cruzados

Con las condiciones impuestas, el Ejecutivo pretende que la gestión y la toma de decisiones de ambos bancos continúen siendo autónomas, especialmente en lo referente a la financiación y al crédito a las pymes. No es este de la opa un asunto fácil de dirimir, porque en el mercado financiero español y en los sectores afectados, en particular en Cataluña, territorio base del Sabadell, existen intereses cruzados y en ocasiones contradictorios.ay que dejar que decidan los accionistas, informando adecuadamente de cuáles pueden ser los beneficios y los perjuicios de la fusión y, aunque sea mucho pedir al mercado, sin perder en ningún caso de vista el interés general.