Señor Rubio

Hace unos días nos dejó el actor estadounidense Michael Madsen. Era secundario en una de mis películas fetiche, Reservoir Dogs, la primera dirigida por Quentin Tarantino. Su interpretación como torturador de un policía es de las que dejan huella. Todo el filme me parece excelente. Recuerdo las sensaciones que me produjo la primera vez que la vi, allá por mitad de los noventa, cuando uno era joven y había mucho cine por descubrir. Antes había visto, en una sala de cine, naturalmente, Pulp Fiction, que se convirtió de inmediato en mi película preferida. Al poco, no recuerdo cómo, aunque intuyo que fue a través de un videoclub (¿vale la pena que explique ahora a los jóvenes lectores del periódico qué tipo de tiendas eran? Me da un poco de pereza, la verdad), me hice con el filme mencionado al inicio y descubrí la misma manera de filmar, el mismo aire gamberro, la misma separación abrupta en escenas.

Aunque la segunda película de Tarantino me gustó, y me sigue gustando más que la primera, la del atraco que sale mal tiene algunas partes memorables y están a la altura del mejor cine que he visto nunca. La lección sobre qué es la ficción que el policía infiltrado suelta es absolutamente genial: los detalles son los que dan verosimilitud a las mentiras. La interpretación de Harvey Keitel, que no sé qué demonios hacía en la producción de un novato, resulta también fascinante. Por no hablar de Tim Roth o Steve Buscemi. O Chris Penn, el hermanísimo de Sean Penn que falleció unos años después: pese a tomar drogas habitualmente, se lo llevó por delante un infarto de miocardio debido al sobrepeso, lo que nos da una lección sobre los peligros de engordar.

Nostalgia

Pero yo quería hablar de Michael Madsen y me estoy perdiendo en la nostalgia de dos películas que marcaron mi juventud. En los obituarios al actor se destacaba un hecho que desconocía y me resultó muy curioso. Tarantino quería que Madsen fuese el Vincent Vega de Pulp Fiction que acabó interpretando de forma magistral John Travolta. Creo que lo hubiese hecho bien, aunque cuesta imaginar que alguien pudiera estar a la altura del protagonista de Fiebre del sábado noche y bailar con Uma Thurman la canción de Chuck Berry You never can tell como él lo hizo. Pero el actor renunció a la película que encumbraría a su director y a quienes participaron por una producción que no tenía mala pinta, aunque acabó siendo un sonoro fracaso: Wyatt Earp. Un error de bulto en su carrera, pues esta película, producida y protagonizada por Kevin Costner, pasó más que desapercibida, mientras que Pulp Fiction tiene una consideración altísima en general, no solo para mí. En la vida a todos se nos escapa alguna vez el tren correcto, solo que muchas veces ni nos enteramos.

Y ya que hablo de artistas y de fallecimientos, no puedo terminar sin evocar a María José Martínez, la maestra, la actriz, la novelista, la magnífica persona que nos dejó hace también unos días. Sacó su última novela, Atrapado donde nunca pasa nada con mi editorial. Fue una suerte haberla conocido, charlar con ella de literatura y de la vida. Serendipia, María.

Editor de La Pajarita Roja