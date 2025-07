Tresors sota terra

Com a tots els xiquets, de menut m’encantava acompanyar a l’avi recorrent amunt i avall les costeres del poble. L’avi, Manuel el cartero, coneixia per ofici nom i cognoms de tot el veïnat. I, caminant, relatava històries, a voltes fantàstiques, de la gent o de cadascuna de les sendes que unien els masos de Cinctorres on, nevara o fera sol, havia de fer arribar la correspondència. «Ahí vora el camí, brollava una font», explicava. «Per aquell bancal pasturava les cabres…».

Molt sovint, quan el passeig ens portava cap allà, fèiem un paronet a l’abeurador de la Mare de Déu de Gràcia. I, asseguts, assenyalava el mas Roig. «El veus? Ahí vivia la teua besàvia…». Aquell era el seu racó segur al món!

Per això, estic convençut que al meu avi li haguera encantat saber que sota la terra de les seues històries, certament hi havia tresors. Que aquell subsòl es convertiria en un lloc de referència mundial per al món de la Paleontologia. Que a tocar del mas Roig i del principal ermitori del municipi de Cinctorres, al jaciment ANA, es descobririen espècies úniques. I que el conjunt de jaciments dels voltants era inigualable, un veritable tresor sota terra.

Orgullós

I pense que li haguera agradat saber que, anys després, els representants públics es posarien d’acord per reconèixer la importància del seu racó i protegir-lo com a Bé d’Interès Cultural. I, en saber que el seu net, a més, havia estat partícip d’això, faria mig somriure discret i pagat, orgullós i silenciós.

Perquè cal posar en valor els tresors dels nostres pobles.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló