María en la playa: la cara oculta del sol

Cada verano, como un ritual invariable, María hacía las maletas y se dirigía a la costa. Desde pequeña, la playa era sinónimo de libertad, vacaciones y felicidad. Después de estar casi 11 meses metida en una oficina, corría al encuentro del mar con gran ilusión. Como a muchos, le gustaba ponerse morena o al menos coger color. Y también, como muchos, minimizaba las consecuencias de ponerse roja. Lo asumía como parte del proceso: primero el enrojecimiento, a veces ardor, luego piel que se pela o descama… y finalmente, el anhelado bronceado.

María no se diferenciaba demasiado de tantas otras personas que, verano tras verano, se exponen al sol de manera inadecuada después de pasar el resto del año sin casi exposición al sol. A veces usaba crema, pero no siempre. Decía que «se le olvidaba», o que era «incómodo y un engorro». Durante años, la historia se repitió: siempre piel roja como un tomate, alguna quemadura superficial, alguna que otra ampolla tras largas jornadas en la playa.

Hay que saber que tomar el sol es fundamental, ya que es la fuente más importante de vitamina D. Pero hay que hacerlo con moderación, y si puede ser a lo largo del año, mejor. Sin embargo, nunca hay que llegar a ponerse rojo. El enrojecimiento es señal de inflamación, lo que quiere decir que los rayos UV ya han dañado el ADN de las células de la epidermis. Si nos ponemos rojos, ya nos hemos pasado.

Además, hay una gran variación genética individual en la respuesta al sol entre diferentes personas. Las personas que se broncean fácilmente pueden estar expuestos al sol más tiempo, y no necesitan tanta protección, mientras que las personas más sensibles al sol, como María, que se ponen rojas enseguida o que tienen muchas pecas, han de ser mucho más cuidadosas y usar más crema protectora.

Una pequeña lesión que...

Pasaron los años, y ya cumplidos los 50, María desarrolla una pequeña lesión en la zona del escote que empezó a llamarle la atención. Era una manchita rosada, a veces costrosa, que no terminaba de curar. Al principio no le dio importancia, pero como no desaparecía, decidió consultar a su médico. Tras varias pruebas, llegó el diagnóstico: carcinoma basocelular. Cáncer de piel. No era melanoma, por suerte, pero la noticia la sacudió. María nunca pensó que algo tan «normal» como haberse puesto roja tantas veces al sol, y quemado alguna vez, pudiera desembocar en algo tan serio.

El carcinoma basocelular es el tipo más frecuente de cáncer de piel y, aunque suele tener un pronóstico favorable si se detecta a tiempo, requiere tratamiento quirúrgico y seguimiento continuo. A María le extirparon la lesión con éxito, pero su dermatólogo fue claro: cada quemadura solar que sufrió en el pasado aumentó su riesgo, y aunque ya no podía cambiar su historia, sí podía escribir el resto con más conciencia.

En España, un país con más de 2.500 horas de sol al año, se diagnostican anualmente miles de casos de cáncer cutáneo, muchos prevenibles. Ponerse rojo y quemarse al sol no es «una molestia pasajera»: es un signo de daño celular profundo. Ese enrojecimiento de la piel es consecuencia de una agresión que provoca mutaciones genéticas en las células de la epidermis, y que por tanto deja huella para siempre. Hay que entender que cada quemadura sufrida, incluso en la infancia, suma, y deja una serie de células cutáneas con daño genético irreversible. Es posible que un pequeño grupo de células que sufrieron daño celular en una quemadura solar a los 10 años, puedan causar un tumor de piel, como el carcinoma basocelular, 40 años más tarde.

Un consejo: usar protección

El hecho de broncearse no debe ser un problema, siempre que se consiga sin ponerse rojo. El bronceado no es más que una defensa del cuerpo ante una agresión: cuando la piel se broncea, intenta proteger el ADN de las células del daño de los rayos UV. Por eso es importante usar protección: es un acto de responsabilidad para proteger a las células del daño solar.

Hoy, María es una firme defensora de la prevención solar. Aconseja a sus amigas, enseña a sus hijos a aplicarse protector cada mañana antes de salir a jugar y visita regularmente al dermatólogo. Porque el sol puede ser un aliado o un enemigo. Permite la síntesis de vitamina D, fortalece el sistema inmune y nos pone de mejor humor. Pero también exige respeto. Este empieza por no normalizar el enrojecimiento cutáneo. Cuidar la piel es una forma de querernos, y prevenir, la mejor medicina.

* Conrado Martinez Cadenas es coordinador del Grupo de Investigación Melanogel