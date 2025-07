Lo cierto, queridos lectores, es que la política española está tan mal que queda muy poco margen de maniobra para que los críticos critiquemos sin caer en la repetición, la reiteración y el hastío. Todo está mal. Todo anda mal. Y así, escribir artículos de opinión política, deja de ser divertido.

Fíjense hasta qué extremo hemos llegado. Lo que antaño fue un halago, hoy es un insulto.

Hace 20, 30 o 40 años, si un directivo de empresa era brillante, se decía de él que podía llegar a ser ministro de Economía. Si un doctor lo era, se afirmaba sin rubor que podía ser un excelente ministro de Sanidad. Si un sindicalista brillaba por su buen hacer, se pensaba que podía ser un gran ministro de Trabajo. Hoy, el percal, es bien distinto. Para insultar a un periodista solo hay que decir que es tan sectario como el ministro de Comunicación del Gobierno. Para criticar a un médico no hay nada mejor que afirmar que es tan tonto como el ministro de Sanidad. Cuando se dice que fulanito ha sido nombrado secretario de Estado de tal o cual materia; director general de asuntos varios o adjunto a la presidencia de no sé qué institución, no nos viene a la cabeza su excelencia, sino lo pelota que es. Lo abrazafarolas del poder que puede llegar a ser, etc. En las conversaciones de barra de bar se habla del uso de rodilleras, de atragantamientos felónicos y de otras muchas sandeces soeces para hacer referencia a cada nuevo alto cargo nombrado para la cosa pública.

Son los nuevos insultos. ¡Qué pena!

* Pablo Sebastiá es escritor