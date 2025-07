Demasiados ecos, poca voz

Hablaba por teléfono esta semana con Andrés Neuman e intercambiábamos pareceres sobre la paternidad. Ambos fuimos padres tardíos, aunque no sé si la paternidad entiende de edades. La cuestión es que me preguntaba, por esa curiosidad que nace cuando uno es padre —y que nada tiene que ver con ese afán comparativo que a algunos les brota, siempre en clave de podio—, por las rutinas de mi pequeña, sobre todo a la hora de dormir. Tras un rato, yo le confesé que, por eso de la edad, no siento que tenga la energía suficiente para que mi hija disfrute saltando y brincando como merece. Él, en cambio, me dijo que creía haber ganado en paciencia. Que el hecho de ser padre en la cuarentena le había dado eso. Paciencia.

Y confieso que me sorprendió. Porque en mi caso diría que es al contrario. No tengo paciencia, o la pierdo más de lo que quisiera. Y no, no es solo cosa de edad. Es algo más. Algo que tiene que ver con ese engranaje invisible pero constante que nos arrastra hacia la impaciencia generalizada, hacia el vértigo. Algo que se cuela en las rendijas de nuestra atención y la pone a temblar. Un runrún de notificaciones, urgencias fabricadas, falsas necesidades de inmediatez, likes, titulares sin cuerpo, historias que duran lo que un parpadeo.

Vivimos —vivo— atenazados por un reclamo constante, una ansiedad sostenida por esa ilusión de control que dan las redes sociales y su retahíla de estímulos. Una saturación de lo trivial que nos roba el tiempo para lo esencial. Y es así como uno deja de lado lo que verdaderamente importa porque está más pendiente de esos señuelos que boicotean la calma. Ya no tenemos paciencia ni para jugar, ni para aburrirnos, ni para observar el mundo a través de los ojos de una niña de dos años y medio. Y no hay mayor pérdida.

La necesidad de refrescarse

Precisamente por eso, Neuman me recordó una cita de Antonio Machado. Me dijo: «Si no tuviéramos un tiempo tan ruidoso como mencionabas, no sería tan crucial leer». Y añadió: «Como decía Machado, hay que pararse a distinguir las voces de los ecos». Eso somos: un mar de ecos, muchos de ellos confusos e interesados, repetidos hasta la náusea. Y de pronto, abrir un libro —uno bueno, de esos que cada cual reconoce por cómo lo transforma— es el milagro de refrescarse con una voz verdadera. Una. No muchas. Una.

Tal vez sea eso lo que necesito practicar: desengancharme del murmullo. Volver a lo básico. Atender como es debido. Aprender de mi hija, que todavía se asombra con un cubo, con una canción mal cantada, con la insistencia de una hormiga. Asombrarme con ella, a su ritmo. Estar ahí de verdad, no en diferido. No a medias. Porque nada —ni el algoritmo más afilado, ni la trending topic más urgente— vale tanto como ese gesto diminuto de compartir el tiempo en paz.