Estimar la ciutat, transformar-la a diari

Governar és una paraula gran. I alhora, quotidiana. Cada decisió, cada projecte, cada gest que fem des de l’ajuntament té un impacte directe en la vida de la gent. Governar des de la proximitat, amb empatia i sentit comú, però també amb visió a llarg termini i un projecte clar de ciutat, és la manera com entenc fer política a la Vall d’Uixó. Una política útil, de transformació real i amb ànima.

Després de 10 anys d’alcaldessa, he après que les ciutats no es transformen amb colps d’efecte ni des de despatxos allunyats. Canvien amb constància, escoltant als vallers i valleres, amb la suma d’esforços i tenint un horitzó comú. I canvien, sobretot, quan qui governa estima el seu poble. Jo vaig decidir fer un pas endavant i entrar a l’ajuntament perquè m’estime la Vall i perquè crec que mereixia un futur millor. Hui, podem dir amb orgull que la ciutat ja no és aquella que en 2014 era la més vulnerable d’Espanya. Hem eixit del túnel, però no em conforme: vull molt més.

La forma de governar que defense i practique és aquella que posa les persones al centre. Que no es preocupa només d’asfaltar carrers o inaugurar obres , que també, sinó que pensa com ajudar una mare sola, un jove sense oportunitats o una persona major que viu en soledat. És un municipalisme que crea oasis climàtics, que dignifica els barris, que aposta per la cultura, les cures i l’educació com a eines d’igualtat. Que entén que un ajuntament pot i ha de ser la primera línia de defensa dels drets socials.

Però també defense un municipalisme valent, que planta cara quan cal. Que alça la veu quan la Generalitat ens diu que no al CEIP Assumpció, a finalitzar la rehabilitació de la Torre de Benissahat, al mamògraf o a l’estació d’ITV. Que no s’agenolla davant de cap govern, siga del color que siga. Perquè abans de tot, sóc l’alcaldessa de la Vall. I la meua obligació és defensar-la. Altres no fan el mateix.

Implicació emocional

No es pot transformar una ciutat si no t’impliques emocionalment. Jo visc la política des de dins, amb intensitat. M’afecta el que passa al meu voltant. M’alegra veure una família entrant per primera vegada a un habitatge públic i per això anem a construir-ne tres més, m’indigna que ens neguen recursos que són nostres, m’emociona escoltar la gent en la plaça el primer dissabte de les Penyes en Festes. No faig veure que soc propera: ho soc perquè és l’única manera que entenc la política.

També sé que això té un preu. Quan fas, t’equivoques. Quan avances, remous. Quan transformes, molestes. Però mai he volgut ser una alcaldessa de despatx, ni he tingut por al soroll i a la crítica destructiva. El que em preocupa és el silenci de la resignació. Per això cada dia continue eixint al carrer, donant la cara i explicant el que fem i per què ho fem.

Tenim molt recorregut per davant. Amb la mirada posada en 2027, sé que cal continuar donant estabilitat al govern i respostes a la ciutadania. La reforma del teatre, el nou pavelló poliesportiu, l’ampliació del polígon industrials, els programes d’ocupació, l’impuls a l’educació pública i les polítiques socials són part d’un full de ruta que no naix ara: ve de lluny i també mira lluny.

El nostre projecte és col·lectiu i té una voluntat clara: dinamitzar, escoltar i pensar la Vall del futur. Sé que hi ha qui pensa que tot açò de fer política amb cor és ingenu. Jo crec que el que és ingenu és creure que es pot governar bé sense posar-se en la pell de la gent, que es pot fer ciutat sense estimar-la, que es pot canviar res sense conviccions.

Honor i responsabilitat

Per això, encara que algunes coses canvien, hi ha una que es manté intacta: la meua estima a la Vall d’Uixó. Governar-la no és només un càrrec. És un honor, una responsabilitat i una forma d’estar orgullosa cada dia. I això no s’acaba amb una legislatura, ni amb tres. Ni amb una crítica. Ni amb una negativa. Perquè governar des del cor i amb mirada llarga és, també, resistir. I continuar.

Per això és tan important no rendir-nos. Continuar. Ser persistents. Perquè darrere de cada pedra al camí hi ha una oportunitat per demostrar que el nostre compromís és més fort que la seua resignació. I perquè sabem que el futur no es construeix sol: cal organitzar-se, cal estimar-se el lloc on vius, cal compartir una idea col·lectiva del demà.

Estic convençuda que la millor manera de defensar la Vall d’Uixó és seguir escoltant-la i seguir treballant-la des de dins. Amb realisme, però també amb esperança. Perquè no hem vingut només a gestionar, sinó a transformar. I perquè només des de l’arrel i la coherència es pot construir un futur amb sentit. Per això és fonamental que seguim defensant allò que hem construït i que no permetem que ningú ens ho arrabate, perquè ells ja coneixem el que fan: endeutar-se, desatendre la gent i abandonar la ciutat.

* Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó