Un any de llum i futur per Vila-real

Estem d’enhorabona, fa gairebé un any, a la Llum de Tol, vam encendre una espurna col·lectiva. Aquell acte, carregat de simbolisme i voluntat, va ser més que una foto: va ser un compromís amb la Vila-real que som i amb la que volem ser.

Dotze mesos després, podem dir que no ha estat gens fàcil i que hem aprés moltíssim, de lleis, de gestió, de poble...

Però també podem afirmar, amb orgull, que el pacte va valdre la pena. Perquè el diàleg ha vençut la desconfiança, i la política, quan les coses es fan amb cor i amb ganes, poden transformar.

Hui, la ciutat de Vila-real continua sent aquella ciutat amb cor de poble que resisteix. Una ciutat que planta cara al masclisme, a la desigualtat, a les polítiques que volen retrocedir. Una ciutat que aposta per la sostenibilitat, per la cultura, per la memòria, per la igualtat. Per les persones.

Hem fet passes, algunes petites, altres més valentes. Però totes han anat en la mateixa direcció: la d’un municipi més just, més pròxim i més viu. No tot està fet, ni molt menys. Però la il·lusió continua intacta, igual que quan vam començar.

Per això, este article no és només per a mirar enrere amb orgull. És per a mirar endavant amb esperança, il·lusió i confiança, perquè són alguns dels elements més necessaris que tenim en el nostre dia, i que ara personalment més falta em fan.

Perquè encara tenim molt a fer. Perquè la força del nostre Vila-real continua estant en la seua gent, els que van estar, els que van arribar i van fer ací la seua vida, els que estem, i els que vindran.

I perquè, com vam dir aquell dia, i ho continuarem dient, i com jo i un gran amic tenim clar i no ens cansarem de repetir: juntes, sempre serem imparables.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial