Stop racisme, PP

La violència no explota de sobte, ni el discurs d’odi és una simple opinió entre d’altres. Tot comença amb un murmuri, una insinuació, una mentida que corre per xarxes. I quan ens en volem adonar, ja tenim els carrers encesos i la societat feta miques. Això no és nou, ni casual. És una estratègia premeditada.

El cas de Torre Pacheco és només la punta de l’iceberg. Darrere d’aquesta agressió hi ha tota una maquinària de desinformació orquestrada per l’extrema dreta, alimentada per bulos, vídeos falsos i discursos incendiaris que criminalitzen les persones migrants. I mentre uns encenen el foc, com Vox, el Partit Popular del senyor Alberto Núñez Feijóo mira cap a una altra banda. I això és responsabilitat.

Quan un líder de Vox difon missatges que associen immigració i delinqüència no està opinant, està sembrant odi. Perquè es basa en mentides. I quan la dreta tradicional calla, o directament els dona ales, es converteix en còmplice. Hem de plantar-nos davant aquesta normalització del Partit Popular, perquè darrere dels insults venen les agressions. I darrere del silenci, el feixisme. I primer són les persones migrants, després les perdones LGTBI+ i, finalment, tot el qui pense diferent a ells.

No hi ha una cap onada de criminalitat migrant, com intenten fer creure. De fet, la criminalitat ha baixat tot i haver augmentat la població forana. Però la ultradreta no busca veritat, busca vots. I si ha de mentir, assenyalar i dividir, ho farà sense cap mena d’escrúpols.

Cal posar un mur democràtic davant del feixisme. Ni una concessió més, ni una complicitat més. Hem de defensar la convivència als nostres carrers, la diversitat i la justícia social. I això implica assenyalar els qui volen destruir-les. Amb els noms i cognoms. Amb dades. Amb coratge. No tornarem enrere.

Secretari d’Acció Política del PSPV-PSOE de la província de Castelló