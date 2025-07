El temps, un nou deu

Fa una cabassà d’anys, si fa o no fa uns tres o quatre mil milions, uns microorganismes unicel·lulars, iniciaren pel Temps, l’evolució d’allò que seria la futura humanitat. Els va dotar del lliure albir, perquè sense cap mena d’intervenció o directriu crearen al seu ritme, el que l’evolució els permetia, com un arbre que d’un simple pinyol produeix fruits, fulles i branques. Des d’aleshores amb el temps, lluitaren per acomodar-se a les situacions que anaven apareixent. L’enfrontament evolutiu ha caminat emparellat amb la natura, al seu propi ritme. Qualsevol tipus d’element evolutiu tenia al seu favor el temps i aquest temps era llarg i parsimoniós.

En la religió jueva i cristiana, per a explicar l’existència humana es recorregués a històries comprensibles per la societat del seu temps derivades de llegendes, en elles es descriu un Déu creador, omnipotent, gens misericordiós, sense evolució. Per als creients, segons la Bíblia, aquesta es va produir gràcies a la voluntat d’una dona, Eva, la que va collir la fruita que els va possibilitar passar de ser bèsties simples, a començar a pensar, raonar, construir idees, i mesurar el temps.

Pot ser, que com a hipòtesi podríem afirmar que el temps és el Déu que els humans ha buscat al llarg dels segles, un Déu recognoscible i creador que explicara la nostra existència. El temps és etern, infinit determina la duració i evolució de tots els éssers animals i vegetals. El temps va fer l’home i la dona. Invisible a l’ull humà, està aquí, en tots els llocs, és present, no té passat ni futur, és immutable davant de l’evolució i no té cap representant aquí en la terra ni en el cel. Tot ho domina, i ningú el coneix, es manifesta invariable a cada moment.

Ell és el temps sempre present. No coneix ni el bé ni el mal perquè està per damunt d’ells i tot ho cura. Ell és el portador de tot el passat guardat en la nostra memòria. El que posa a cada un en el lloc que li pertoca, el que ens porta a l’extinció individual. El que ningú pot palpar, ni ataüllar-lo i aquí està, en tots els llocs. Si bé ho mirem, el Temps porta en si mateix totes les descripcions de tots els Deus creats pels humans i abraona tota la ciència que explica l’evolució científica.