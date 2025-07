Cuando, hace ya muchos años, descubrí a Ángel María de Lera mediando la lectura de su espléndida novela Las últimas banderas, Premio Planeta 1967, me saltó la sorpresa por no pocas circunstancias. El escritor era excombatiente republicano con el empleo de comandante, miembro del comité nacional del Partido Sindicalista del anarquista Pestaña y nombrado por Largo Caballero comisario político de la unidad que mandaba el mítico Cipriano Mera, albañil de gran inteligencia que llegó a dirigir el IV Cuerpo de Ejército Popular de la República. La figura de Lera me despertó curiosidad y a medida que fui buceando en su trayectoria más sorprendido estaba por la concesión del Planeta.

Aquella experiencia personal transcurría a penas un par de años después de la muerte de Franco, siendo un joven estudiante rebelde con la dictadura y bullendo en la cabeza ideales de democracia, que empezamos a saborear en aquellos espléndidos tiempos de La Transición, el mayor periodo de libertades del que ha gozado este país.

Con el póster del Che Guevara en la habitación y algún que otro libro censurado durante el franquismo, me era difícil de entender cómo a Ángel María de Lera un republicano condenado a muerte (pena conmutada por cadena perpetua y vuelto a ser condenado a prisión, saliendo libre en 1947) en pleno franquismo el editor José Manuel Lara había dado el visto bueno en la concesión del gran premio de su editorial. En enero del 39 Lara entró en Barcelona como legionario a las órdenes del general Yagüe, era un franquista convencido. Empero, primó la vena de editor y el sentido de reconciliación en una España en pleno desarrollo que abría las fronteras al turismo y a los acuerdos comerciales.

Historias como la de Ángel María de Lera, resulta saludable recordarlas, en estos tiempos de polarización en los que el nuevo Frente Popular capitaneado por Sánchez no ceja de cuestionar el periodo del posfranquismo, propiciador de la senda a la plena democracia, tras cuarenta años de dictadura. Protagonizado ejemplarmente por figuras de la talla de Ramón Rubial, Josep Tarradellas, Felipe González, Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Rafael Alberti, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Alfonso Guerra y, sobre todo, el Rey Juan Carlos I. Esa es la realidad. Y con fiel realismo narra de Lera su experiencia en los últimos días de la caída de Madrid con el golpe de Estado del coronel Casado.

Sorprende que un texto reconocido con el Planeta en 1967 y de éxito describa con nítido pulso las vicisitudes, angustias y temores de un grupo de personas afectas a la República. Ángel María de Lera ya había dado muestras del talento y acreditada honradez de escritor con su primera novela, Los olvidados (1957). Este libro es una crítica social sobre el problema de la emigración rural en el Madrid de la posguerra, escrita con el realismo fatalista que envolvía a la entonces creciente periferia chabolista.

Ángel María de Lera y José Manuel Lara representan el mejor ejemplo de las dos Españas. Los dos fueron unos adelantados a su tiempo en la reconciliación que abrió y trazó el camino de las libertades en el país. Un gran legado que hoy se encuentra en peligro.

Periodista y escritor