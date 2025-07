Aliados frente a enemigos

La sociedad ha logrado los mayores avances cuando la unión de fuerzas ha sido posible. Y con ese propósito trabajamos cada día desde que llegamos a esta casa. Haciendo grande la provincia de Castellón y superando las zancadillas de quienes lejos de sumar, lo único que hacen es restar.

La Diputación Provincial de Castellón enarbola la bandera del mundo rural con un objetivo colectivo. Que da poder a pequeños municipios que nos hacen grandes. Inigualables. Un valor en alza por el que decidimos apostar para transformar en fortalezas las debilidades de una izquierda holgazana que los ciudadanos quisieron finiquitar.

No se nos ocurrió mejor forma de conseguirlo que incrementando un 30% el Fondo contra la Despoblación que PSOE y Compromís aprobaron en su último año de mandato. Porque la ciudad de Castellón necesitaba hechos, no likes en las redes sociales.

Son datos que la izquierda no soporta pero que a nuestra provincia le sientan muy bien. Que desmontan las falsas tesis de un PSOE y Compromís desesperados en buscar argumentos que pongan en valor una gestión, la suya, a la que los castellonenses dijeron basta un 28 de mayo de 2023.

Hoy hay menos fotografías y más inversiones. Hay menos propaganda y muchos más recursos. Porque por fin se defiende con inversiones la conciliación familiar, el transporte a demanda, la seguridad del campo que se refuerza con guardas rurales o el tratamiento de las aguas.

Recursos que permiten que municipios que no alcanzan ni el centenar de habitantes reciban un, necesario, oxígeno económico vital gracias al Fondo de Cooperación y el Fondo contra la Despoblación. Porque el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, ha huido a Iberoamérica.

La Diputación ha hecho los deberes. Los suyos y los del Ejecutivo. Inyectando fondos para suplir las deudas del Estado. Trabajando para que nadie se quede atrás. Porque sabemos que los recursos económicos son claves para que la vida continúe latiendo en los pueblos. Sin inversión no hay futuro.

Hoy los 2,2 millones de euros que la Diputación destina al Fondo contra la Despoblación se elevan a 4,4 millones con el espaldarazo de la Generalitat. El dinero llega a 86 municipios de la provincia para resolver problemas y dar soluciones. Para cumplir la palabra dada y sonreír con el cambio que Castellón reclamó en las urnas. Duela lo que le duela a la izquierda.

Y al otro lado están PSOE y Compromís. Que en lugar de ejercer de aliados de nuestra tierra y exigir al Gobierno de España que salde una deuda que lleva años sin pagar, están, de nuevo, en contra de la provincia. Ejerciendo de enemigos.

A la Diputación, Pedro Sánchez sigue sin pagarle 105 millones de euros porque ha decidido incumplir el precepto legal de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

Desde 2023, esta provincia sigue pendiente de la inyección de un Ejecutivo cuyo presidente ha abdicado, incapaz de cumplir sus deberes constitucionales. A su vera, como fiel lacayo, Compromís. El monaguillo que le hace los coros al PSOE tratando de hacer política, aunque vaya en contra de nuestra provincia.

Mientras ellos persiguen metas personales, nosotros trabajamos y gestionamos con un objetivo colectivo. La ciudad de Castellón está en el centro de nuestras políticas y por nuestra tierra seguiremos construyendo futuro desde la alianza y el consenso con la provincia. Porque los 105 millones que nos debe el Estado español equivalen a cerca de unos 50 fondos contra la despoblación como el que esta institución inyecta.

Contra la despoblación

Hoy pueblos como Aín ingresan 119.000 euros de Consell y Diputación gracias a los fondos de cooperación y contra la despoblación y solo 29.000 euros del Gobierno de España. Salimos al rescate de quienes menos tienen para suplir las deudas socialistas. Es el caso de Castell de Cabres, que ingresa solo 3.700 euros de Pedro Sánchez mientras que 100.000 euros llegan de Generalitat y Diputación. También Benafigos, con 123.000 euros inyectados de los Gobiernos autonómico y provincial frente a los 13.000 euros del Gobierno de España. O Arañuel, que frente a los 125.000 euros que ingresa de Diputación y Consell solo recibe 34.000 euros del socialismo que gobierna España.

¿Dónde están PSOE y Compromís a la hora de exigir a Pedro Sánchez que pague lo que nos debe? ¿Dónde está su compromiso con la provincia y con el futuro de nuestra tierra?

No podemos esperar nada de quien nada nos ha dado. Pero al menos, si no desean sumar, que no nos resten.

Esta Diputación Provincial de Castellón lidera el mejor futuro para la provincia. Responde a las necesidades. Resuelve problemas. Y guía el futuro de una tierra que cada día despierta más poderosa porque sabe que el cambio cumple su palabra. Con las puertas abiertas y la mano tendida.

Solo la provincia de Castellón importa.

Presidenta de la Diputación de Castellón