Hacía mucho calor. Que si el mar está más caliente que nunca. Que la piscina es puro caldo. Hasta que una de las comensales, para cambiar de tema, comentó lo buena que es la IA para su trabajo. Para ella ChatGPT era lo más, le ayudaba para hacer sus trabajos administrativos y se expresaba mucho mejor que ella a la hora de redactar.

Si embargo mi experiencia no es especialmente buena. Probé a que me hiciera la base de un informe urbanístico y Chaty (así la llamo yo) empezó a soltar verborrea y datos jurídicos a mansalva. El problema era que no acertó en texto de ninguno de los artículos de la ley ni de las sentencias. ¡Se los inventó todos!

Yo se lo recriminé como si estuviera hablando con una persona. Y Chaty, avergonzada se disculpó, me pidió perdón y volvió a hacer su trabajo. Pero volvió a hacerlo mal. Yo diría que peor y todo. Me enfadé. Se lo dije y le advertí que no me estaba ayudando. Que yo le pagaba para que me ayudara no para que me engañara. Y, acongojada, la IA me volvió a pedir disculpas, y a asegurarme que iba a corregir sus errores…Y me volvió a hacer un informe lleno de referencias falsas e inventadas.

Harto le dije que solo se tenía que leer el BOE y el DOGV para poner los datos correctos de los artículos en los que se fundamentaba. Y me dio la razón como a los locos y volvió a inventarse artículos y leyes.

Le he preguntado por qué se inventa cosas y me dice que es una alucinación, es decir, «cuando la IA genera información que parece plausible o real, pero es falsa o inventada» (sic).

Vamos, los bulos e informaciones falsas de toda la vida.

Urbanista