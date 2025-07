Ciutadania variada

No cal sinó anar pel carrer i observar. Fins i tot en una ciutat xicoteta o pels pobles de les nostres comarques per a comprovar que els temps, com va cantar l’estatunidenc Bob Dylan, estan canviant.

Ara, només passejant, podrem observar l’enorme diversitat del component humà que trepitja els nostres carrers i places. A alguna gent això els molesta, però en general a la resta de la ciutadania no.

Fa prou anys si de xiquet, haguérem vist a un negre hauríem corregut discretament darrere seu. Pura curiositat, però avui és cosa notòria que per ací abunden les personesestrangeres. N’hi ha gent de tota mena i condició. Més o menys blancs, africans de diferents negrituds, sud-americans de tot el continent i, sobre tot, xinesos.

Gent que va al seu treball o passen el temps d’oci als parcs i jardins. En definitiva gent diversa que està formant una ciutadania múltiple.

N’hi ha gent que vol expulsar aquesta gent que han vingut de fora, de prop o de lluny o de molt lluny. Però el que volen majoritàriament és tindre un treball, alimentar a les seues famílies i poder fer una nova vida més o menys normal i millor de la que han deixat enrere. En massa casos realment desastrosa.

Va estar l’emperador Caracalla qui de manera considerablement visionària, va concedir la ciutadania romana a tota persona, sense distinció de raça, religió o llengua. I n’eren una barbaritat, molts, moltíssims! Va ser en aquells moments, tot i que igualment per altres raons, que la ciutat de Roma es va expandir més encara i va millorar sensiblement els seus nivells de vida.

Avui Espanya no és un imperi. El País Valencià una goteta dins una mena d’imperi com és Europa on el component de gent forastera està amb uns nivells abans no coneguts. Hi ha, per això mateix xenofòbia. Mania si voleu dir-ne, cap persona estrangera. Però la certesa és que, ni que fora per egoisme demogràfic, ens convé que vinguen. Sabent que, a la llarga, com de fet ja ha succeït, sempre, aquestes persones seran integrades i ens convertirem en una societat variada. I amb la seua força, més rics i millors.

