L’expressió «no moure ni un dit» ben segur que la coneixen, i saben que es refereix a quan algú no fa cap esforç, intenció o treball per solucionar un problema, desenvolupar una feina necessària o senzillament fer alguna cosa, en qualsevol tema.

En la ciutat de Castelló el Partit Popular de Begoña Carrasco va aprovar duplicar-nos la taxa de fem a totes i tots els veïns, això si mentre els propietaris, si anem set vegades a l’ecoparc, podrem bonificar-nos la taxa de fem a l’any que ve, no aquest, que en 2025 paguem el doble, sí o sí. Mentre els propietaris ens podrem bonificar l’any que ve si reciclem, a les famílies que vivim de lloguer, la senyora Carrasco no ens permet bonificar-nos la taxa de fem, per molt que reciclem com la resta de contribuents, que no estan de lloguer, haurem de pagar el doble aquest any i el que ve també ho haurem de fer.

Si aquesta discriminació no fora poca cosa, el Partit Popular ja ha promés la tercera baixada d’impostos als constructors, ja veuen uns tant i la resta, si no en tenim prou amb l’increment del preu de lloguer a Castelló, ens dupliquen la taxa de fem i damunt no ens permeten bonificar-nos-la.

Compromís i algunes associacions de veïns, com Coasveca, portem des de l’any passat (2024) avisant al govern de que cal posar fi a aquesta situació tan crítica, i el govern popular de la senyora Carrasco no ha menejat ni un dit, ni intencions tenen, en sis mesos, ni ha pogut, o volgut, seure amb les entitats que vam al·legar a les ordenances fiscals. La realitat és, que una tributació justa, mai ha sigut la seua prioritat.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló