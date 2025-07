Quin bon ‘rotllo’

A l’Alcora hem iniciat el camí per a aconseguir que la nostra emblemàtica Festa del Rotllo siga reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana. No es tracta només d’una distinció, sinó d’un pas important per a protegir i projectar la nostra tradició més genuïna. Afrontem aquest repte amb il·lusió i orgull, i també amb una gran responsabilitat, conscients que aquesta festa forma part de la nostra essència. Sabem perfectament el que significa per a nosaltres, el que ens ha ensenyat al llarg de generacions i el que pot arribar a representar per a molta més gent si la cuidem i l’estimem com es mereix.

Els orígens de la romeria de la Festa del Rotllo es remunten a mitjan segle XVIII, en un moment marcat per una greu sequera que amenaçava els cultius de l’Alcora. Davant aquella situació desesperada, el Consell Municipal va decidir enviar una romeria formada per xiquets menors de set anys a l’ermita de Sant Cristòfol per a suplicar pluja. La història conta que, al cap de pocs dies, una pluja abundant va regar els camps, salvant les collites, i que es va descobrir un brollador d’aigua d’una riquesa extraordinària, la Font Nova.

L’any que ve celebrarem el 270é aniversari. Des d’aleshores i fins avui, cada Dilluns de Pasqua, l’Alcora puja de nou a l’ermita per a mantindre viu aquell ritual que ens connecta amb els nostres orígens. A més, la Romeria d’Infants té una singularitat especial: és l’única al territori valencià (i possiblement a tot l’Estat) protagonitzada per xiquets i xiquetes.

La Festa del Rotllo crea un lligam molt entranyable. És un moment on tot el poble es junta. Els iaios conten com era quan eren menuts, els pares passen la tradició i els més xicotets la viuen amb il·lusió. Aquesta convivència entre generacions fa que tot el món se senta part de la festa. De fet, per als alcorins i alcorines és, sens dubte, el dia més esperat de tot l’any.

Però no és només un esdeveniment local: cada any ens visita molta gent de la província i de tota la Comunitat que vol gaudir d’un esdeveniment que ompli els carrers de música i diversió.

A més de conservar amb orgull els seus elements tradicionals (la dolçaina i el tabal, les danses , la banda, els gegants i cabuts, la gastronomia i els rituals que donen sentit a tota la celebració...) la festa està plena de vida i energia, amb una participació de gent de totes les edats que la fa més viva que mai. Aquesta combinació entre tradició i modernitat crea un ambient únic, on el passat i el present es donen la mà per a fer que la jornada sume moments inoblidables.

Ah! I no m’oblide del seu paper a l’hora de donar a conéixer la riquesa natural i paisatgística del nostre entorn. Fet també molt important.

Gràcies pel suport

Quines bones vibracions. Tot i que el camí només acaba de començar, ja hem trobat una resposta que ens ha omplit d’orgull i gratitud. Molts alcaldes, alcaldesses i institucions d’arreu de la Comunitat Valenciana, de tots els colors, s’han sumat amb entusiasme, adherint-se a la sol·licitud que presentarem des de l’Ajuntament. Cada paraula de suport, cada carta, cada missatge d’ànim ens ha arribat ben endins. Ens recorda, com deia abans, que la Festa del Rotllo va més enllà de ser un esdeveniment local: és un reflex de valors que ens uneixen com a valencians i valencianes, com ara l’hospitalitat, la cultura compartida i la importància de mantindre vives les tradicions que ens fan únics. Però, per damunt de tot, és un reconeixement a l’orgull d’un poble que estima i cuida les seues arrels.

Per tot això, aquest article és també un agraïment. A totes i tots els que esteu posant el vostre granet d’arena perquè aquesta travessia arribe a bon port. A la gent que creu que les festes populars mereixen ser reconegudes, protegides i difoses. I a tot el poble de l’Alcora, per continuar vivint a aquesta festa amb tanta força i il·lusió, any rere any.

Vull aprofitar, especialment, per a reconéixer el treball constant i apassionat que està duent a terme el regidor de Cultura, Carlos Esteban, per a fer créixer aquesta festa fora del nostre municipi i donar-li la projecció que mereix. La seua incansable dedicació està sent la clau perquè cada pas en aquest camí es done amb seguretat i fermesa.

Ja fa anys que la Festa del Rotllo està reconeguda com a Festa d’Interés Turístic Provincial, des del 2009, però creiem que, per tot el que representa, la seua història, la seua capacitat d’atraure gent i la seua importància social, mereix un salt més gran. El que volem és fer-la créixer, donar-li la visibilitat que mereix i garantir la seua continuïtat per molts anys més.

Seguirem treballant junts i juntes perquè aquest somni de veure el Rotllo reconegut com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana es faça realitat.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló