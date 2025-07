Reconozco que Macron ha sido una contradicción en mi alma política. No me extraña: ni la vida ni la política son ajenas a esa desavenencia. Digo, que no me gusto ver a un espabilado de la banca como Rothschild ministro de economía de un gobierno socialista francés. De uno de los países importantes de la UE. Y tampoco me hizo gracia que, a espaldas de Holand, negoció con la banca francesa la formación de un nuevo partido. Pero ojo, hablo de un partido que, como primera experiencia europea, se presentó sin afiliados ni militantes, solo con élites. Pero claro, ganó las elecciones y el poder gracias al desprestigio de los partidos clásicos, al miedo a Le Pen y, a la fuerza de la poderosa publicidad de unos medios en manos de la mencionada banca. Aunque, eso sí, mi contradicción aparece cuando, en una entrevista a Habermas, posiblemente el pensador vivo más universal, este me convence con datos y reflexiones de que, en esos momentos, Macron, aunque liberal, era el político más partidario de una Unión Europea más fiel a sí misma. Es decir, unida y soberana en lo militar, lo tecnológico y lo económico.

Han pasado algunos años y, ahora junto al vasallaje demostrado por Macron en la OTAN, el Instituto Estadístico de Francia dice que en el 2023 se registró la tasa más alta de pobreza y de más desigualdad de rentas de los últimos 30 años: unos 10 millones de personas vivían por debajo del 60% de la renta mensual media (1.288 €). Además, el 20% más rico, tenía el 40% del total de las rentas y, el otro 20%, el más pobre, solo el 8%. ¿Qué pasa? Que hoy en Francia se habla de Libertad, Desigualdad y Fraternidad. Y es que, en una era de incertidumbre donde lo improbable ocurre, pensar y gobernar no son tareas fáciles.

Analista político