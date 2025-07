Llueve sobre mojado

Temer a lo imprevisible es algo consustancial a la condición humana, que parece que nunca estamos preparados para aquellos acontecimientos que llegan sin avisar, que nos rompen la normalidad y desbaratan cualquier planificación. Sin embargo, ¿es imprevisible aquello que se repite con relativa frecuencia? ¿Cuándo el azar pasa la frontera de la casualidad y se convierte en costumbre? Y para atinar más en el tiro: ¿por qué seguimos actuando como si nada pudiera haberse previsto?

Para uno que nació en el secarral de lo imaginable, las lluvias torrenciales, hace no tanto consideradas fenómenos esporádicos, parecen haber adquirido carta de ciudadanía en nuestro calendario anual. Cada vez llegan con fuerza, inundan calles, colapsan infraestructuras, dañan pertenencias y alteran, sobremanera, nuestras rutinas. Y desde los medios volveremos a la reedición de ese titular que habla de «la tormenta sorprende a la ciudad», como si la sorpresa aún fuera una excusa aceptable.

Preocupa hoy tanto la frecuencia creciente de estos eventos como la parálisis administrativa e institucional con la que nos enfrentamos a estos episodios. Parece claro que no podemos controlar el clima, pero sí podemos prepararnos para sus consecuencias. Y esto no va de trincheras ideológicas, porque, cuando llueve, moja a todos por igual y las aguas, aunque no preguntan antes de decidir su curso, sí suelen dar importantes pistas.

Los últimos episodios de fuertes precipitaciones nos recuerdan lo necesaria que es esa preparación, que requiere de previsión, inversión, mantenimiento de infraestructuras, y sobre todo, voluntad. Es decir, piezas de un complicado tetris que aún no termina de encajar. Mientras saco los pies del último charco que me quedaba por surfear, pienso en las mil veces que he pensado en limpiar la alcantarilla taponada. Qué falta de previsión... qué falta de olfato.

Quizá lo más difícil de combatir no sea lo imprevisible, sino la costumbre de fingir que no sabíamos lo que venía.

Director de Mediterráneo