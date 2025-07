Orwell, hoy

Recientemente, alguien de pocas luces, esgrimiendo la osadía del ignorante, me llamó nazi en una de las redes sociales, convertidas en selva del todo vale. Siendo ágrafo el difamador y víctima de irremediable sectarismo, tan desmedido apelativo descalificativo solo me produjo vergüenza ajena. La polarización llega a extremos malsanos, opinar diferente es motivo de anatema en una sociedad en la que el desempeño de la libertad de expresión y la pluralidad de ideas deben ser columnas básicas en las que apoyar el Estado de derecho, refrendado en la Constitución de 1978. Hoy denostada por un conglomerado de izquierdas fragmentado y de espaldas a los intereses generales de la nación. El fracaso de la fórmula frentepopulista ya la hemos sufrido en España con el deterioro de la II República y el golpe del 36, que nos llevó directos hacia una guerra civil y a 40 años de dictadura. Rémora de la que no logramos soltar lastre, aun habiendo pasado casi 90 años de la asonada y 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

El frentismo de la izquierda española de los años treinta sirvió como una vacuna ideológica para los intelectuales como Dos Passos, quien vivió el asesinato de su gran amigo y traductor el republicano José Robles a manos del NKVD soviético, en Valencia capital de la República. Un mismo proceso de desengaño ideológico sufrió Orwell, denunciando después la experiencia de violencia y represión entre frentepopulistas, así como la manipulación de la información, en sus obras Rebelión en la granja y 1984. La distopía de Orwell sigue vigente, la verdad cede ante la presión del poder.

Periodista y escritor