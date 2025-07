A Borriol complim

A la Vila de Borriol fa massa anys que esperem un centre de dia. No parlem d’un luxe ni d’un projecte secundari. Parlem d’una necessitat molt urgent, llargament reivindicada pel nostre poble i vital per a garantir un envelliment digne a la nostra gent gran i suport a les famílies cuidadores d’aquestes. Un espai on atendre les persones dependents amb qualitat, proximitat i calidesa.

Com a equip de govern hem fet els deures. Vam presentar la sol·licitud en l’any 2021, vam licitar les obres en el 2023 i ara, amb una inversió d’1,25 milions d’euros, les màquines treballen i les obres avancen. El nostre compromís amb el veïnat és ferm. Volem que el Centre estiga en funcionament abans que acabe aquest any 2025. Però no tot depén de nosaltres.

La Generalitat valenciana, que hauria de ser la que garantisca el finançament i la dotació del servei, acumula retards preocupants. Els pagaments no arriben a temps i és l’Ajuntament qui ha d’avançar els diners. Estem pagant puntualment a l’empresa constructora perquè les obres no s’aturen. Ho fem perquè tenim clar que aquest projecte no pot esperar ni un minut més. Però aquesta situació posa en perill la tresoreria municipal de Borriol i ens preocupa, i molt, que arribe a un punt d’insostenibilitat

Amb el Consell del Partit Popular de Mazón només veiem retallades i desatenció. No podem permetre que la passivitat de la conselleria frene un projecte tan essencial. Continuarem exigint el que la Vila de Borriol mereix. Perquè aquest centre de dia no és només una obra: és una conquesta col·lectiva i un acte de justícia amb la nostra gent gran.

Alcalde de Borriol