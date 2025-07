Divagaciones veraniegas

Será por la canícula veraniega o simplemente que ando perezoso, pero llevo unos días sin apenas dedicarle tiempo a la gestación de este artículo. Paso el verano en Cinctorres, en la montañosa comarca de Els Ports, donde los calores aprietan menos, bastante menos, que en la capital. De hecho, no debería quejarme; considero todo un privilegio estar aquí. Pasamos muchas tardes en la piscina, sin tocar el agua en mi caso porque, básicamente, prefiero leer que mojarme, pero también porque allí, a la sombra, se está de lujo y con eso me basta y me sobra. Creo que aún estoy por sudar mis primeras gotas esta calurosa estación. Por las mañanas, el niño se niega a desayunar en la terraza. Se queja del frío. No es para tanto, salvo algún día en que el termómetro ha bajado hasta los 12 grados.

En fin, que no parece que mi apatía provenga de los calores. Quizá el motivo esté en que el año anterior por estas fechas el trabajo me desbordaba y estas semanas me he podido organizar para que las horas de faena se limiten a la mañana y se lleven a cabo con cierta relajación. Puede que la apatía venga, por contagio, de ahí.

El caso es que las semanas pasan y, casi sin darme cuenta, ya el agosto está ahí. Como hay mundial de fútbol el año que viene, la liga empezará pronto. A mediados del próximo mes iremos a los primeros partidos en el estadio y eso supone casi volver a la rutina. También el colegio se inicia pronto, lo cual no sé si viene dado por el susodicho evento deportivo.

Ahora que lo pienso, mi pereza es relativa. Sigo entregando al artículo unos días antes del plazo máximo y lo repaso varias veces antes de mandarlo. No debería quejarme solo por el hecho de haber pasado cuatro o cinco días ajeno a él en las últimas semanas. Supongo, además, que es algo bastante normal. Seguro que nos ha ocurrido a todos de tanto en tanto.

A veces sucede lo contrario, que tengo armadas dos o tres de estas piezas con antelación y durante unas semanas me limito a corregir y ya está. En esas estaba a principios de julio. Quizá por eso tenga la impresión un tanto vaga de que estos días me cuesta más. Vengo, por así decirlo, de la abundancia, de una tranquilidad de saber que no solo está hecho ya para la próxima, sino medio embastadas las siguientes piezas.

Como se ve, hoy es de esos días en que no hablo de nada. Tengo la sensación de rellenar huecos, de tapar agujeros. No de construir ni escribir una verdadera opinión. Aunque, bien pensado, me basta con esa pretensión. Hasta podría decir que me debería sentir satisfecho de hilvanar mis textos como aquel que embellece una grieta para que no se note en lugar de remachar ese muro de carga para evitar que el edificio, que todo, se venga abajo.

Puede que mi línea de escritura esté más entre la divagación y los retruécanos que esas otras que sustentan un mundo diáfano, asentado sobre consistentes pilares de metal, de puro hormigón, de conceptos más que irrefutables. Siempre he preferido las carreteras de las montañas, llenas de curvas pero con un paisaje precioso, a las autopistas donde vas tan rápido que la mayor parte de las veces parece que solo el destino importe, dejando de lado el camino.

Editor de La Pajarita Roja