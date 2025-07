No es la titulación, es el engaño

Los últimos episodios sobre la simulación de titulaciones de cargos públicos nos han devuelto a la actualidad un conflicto que no es nuevo; sería muy larga la serie de ejemplos (muy llamativos) que podría poner durante la etapa democrática. Hay que decir que antes de este último periodo, los méritos se presuponían, no se discutían. Pero eran otros tiempos.

A la luz de estos últimos casos, conviene hacer una distinción que es básica: carecer de una formación reglada o de estudios superiores no descalifica per se a una persona a la hora de desempeñar funciones públicas. La historia está repleta de grandes líderes, pensadores e innovadores que alcanzaron logros extraordinarios sin haber pisado una universidad, a veces ni la escuela. Lo que sí deslegitima es el engaño, la manipulación de los datos o construir un perfil desde la falsedad, porque este tipo de fraudes no son simples deslices ni errores administrativos; son actos conscientes que buscan capitalizar la credibilidad que suele otorgarse a los títulos académicos.

Los hermanos Wright, autodidactas en mecánica y física, no necesitaron prestigiosos másteres para hacer volar el primer aeroplano; tampoco Benjamin Franklin para que la electricidad se abriera camino; ni los prodigiosos Leonardo da Vinci, Sócrates, el físico Faraday o el inventor Thomas Edison se preocuparon de exhibir imponentes orlas. Pero lamentablemente, no todos somos genios, por lo que las titulaciones han sido y siguen siendo, en esencia, el documento que acredita la solvencia formativa para hacer frente a cualquier actividad profesional.

El problema ya no es la titulación, sino la mentira. Y más cuando la honestidad debería ser un requisito insoslayable en cualquier cargo público.

