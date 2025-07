Vacaciones sin notificaciones

El derecho a la desconexión digital en España ha dejado de ser una aspiración bienintencionada para convertirse en un deber normativo a cumplir. Ya no hablamos de un consejo o buena intención en la gestión de los recursos humanos ni de una cláusula decorativa incluida en un código ético, sino de una verdadera obligación jurídica, con consecuencias disciplinarias tanto para quien interrumpe el descanso de los otros como para quien lo pone en riesgo de manera voluntaria.

Este derecho aparece recogido de forma expresa desde 2018 en el artículo 88 de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y poco después tuvo reflejo en el artículo 18 de la ley de trabajo a distancia (dado que sí, este derecho también aplica a la persona que teletrabaja) y en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. No es casual que exista un amplio marco jurídico en España, puesto que la conexión permanente al trabajo, bien a través del teléfono o del correo electrónico, erosiona no solo la intimidad del trabajador o su conciliación entre vida laboral y personal, sino también su salud mental y bienestar. Y por eso, la norma impone a las empresas la obligación de definir una política interna de desconexión que tenga en cuenta este derecho, previa consulta con la representación legal de los trabajadores. No es opcional. Es obligatorio.

Pero la desconexión es un derecho individual y cómo no, también un deber colectivo. Cada trabajador debe respetar el descanso ajeno como si fuera el suyo propio. Y cada mensaje enviado fuera del horario estipulado en la jornada laboral, cada «es solo una duda rápida» lanzado, por ejemplo, a las diez de la noche, es una interferencia que tiene consecuencias. No nos encontramos ante un simple mal gesto o mala práctica: nos hallamos ante un incumplimiento normativo.

El artículo 14 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales lo deja bien claro: el empresario debe garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores, y eso incluye el descanso. Pero no solo esto. El artículo 29 de esa misma ley establece que los trabajadores también deben velar por su propia seguridad y por la de quienes los rodean. Traducido en otras palabras: respetar la desconexión de los compañeros no es cuestión de cortesía, es un mandato legal.

Hay jurisprudencia

Todo este planteamiento no es mera teoría. Lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 28 de septiembre de 2023 (Nº 575/2023), en un caso donde una trabajadora de baja médica siguió enviando correos laborales a pesar de las advertencias recibidas.

La empresa la sancionó y el tribunal respaldó la medida. ¿Por qué? Porque la desconexión no solo se ejerce dejando de trabajar fuera del horario laboral, sino también respetando activamente el descanso de los demás. La reiteración de conductas que ignoran ese mandato (especialmente cuando se han dado instrucciones empresariales claras) puede considerarse incluso desobediencia.

En definitiva, ya no basta con no contestar fuera de horario. También hay que dejar de enviar mensajes. Y eso debe aplicarse para todos los niveles de la organización, desde quien tiene un equipo de personas a su cargo hasta quien solo quiere «avanzar algo» durante el periodo vacacional. El compromiso con el trabajo ya no se mide por cuántos correos se mandan fuera de la jornada, sino por saber cuándo enviarlos y cuando no. En este punto, la autodisciplina adquiere un papel clave y fundamental para el respeto del derecho a la desconexión digital.

Las vacaciones no son un paréntesis negociable: son un derecho legalmente protegido. Y la desconexión digital, más que una cortesía, es una obligación profesional. Así que este verano, si de verdad queremos demostrar compromiso, empecemos por guardar silencio digital.

Profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social