Lo que importa a la gente

La economía española está logrando datos históricos. Una de las mejores noticias del cierre de este curso político es que España ha superado los 22 millones de trabajadores y trabajadoras por primera vez en su historia. Y la tasa de paro baja al 10,28%, algo que no veíamos desde 2008. El paro juvenil también continúa en descenso, con un 24,5% que marca el nivel más bajo desde 2008. La estabilidad laboral también crece, con 16 millones de personas con un contrato de trabajo indefinido.

Estos datos tan positivos van de la mano de la gestión que está realizando el Gobierno de España. Porque pese al ruido artificial que algunos crean de manera interesada, las cifras están ahí. Desde 2018, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se han creado en nuestro país casi 3,5 millones de puestos de trabajo. Y tienen salarios más altos y mayor estabilidad, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional y a la reforma laboral. Frente a los extremistas que quieren frenar España, millones de personas la empujan hacia delante.

Estas son las cosas que verdaderamente importan a la gente. Frente al y tú más, trabajo y más trabajo. Porque mientras la oposición de extrema derecha que sufrimos habla de gobierno muerto, de fracaso y de derrotas parlamentarias, la realidad es tozuda. El Gobierno de España ha sacado adelante medidas de avance social y bienestar para la ciudadanía. Siendo leyes positivas, el PP se empeña en ir en contra de la gente, con una estrategia que tiene un único fin: desgastar al Gobierno y hacerle la pelota a Vox, del que cada vez dependen más.

Lo hemos visto cuando han votado esta misma legislatura en contra de la subida de las pensiones a los mayores, con muchas excusas y todavía más hipocresía. Y también esta semana han boicoteado y votado en contra de las medidas para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el del pasado mes de abril. Su problema es que siguen sin aceptar la realidad democrática que salió de la noche electoral del 23 de julio de 2023. Eso es lo que no soportan. No les gusta el diálogo, ni piensan en el bienestar de la gente. Hace dos años frenamos a la ultraderecha y evitamos la coaliación reaccionaria de Feijóo y Abascal. Y de ahí tanto ruido y tanto interés por polarizar y sembrar desafección.

En nuestro territorio sabemos bien cómo se las gastan. Porque estamos sufriendo la dejadez de funciones de Mazón y sus secuaces. Si hablamos de empleo, en los dos años que llevamos de legislatura lo único que ha hecho es recortar programas que funcionaban tan bien como el que daba oportunidades a los jóvenes. Tampoco tiene un plan para el sector cerámico, ni para los autónomos, ni inversiones en formación o innovación. Mientras recortan las ayudas para mejorar los polígonos industriales, son los abanderan los discursos catastrofistas que los datos niegan.

¿Qué credibilidad le queda a Mazón y a un PP cada vez más dependiente de Vox? ¿Y a quién en su pueblo no les planta cara cuando toca? Cuando no levanta la voz cuando la Generalitat valenciana no contesta a las alegaciones para reformar el CEIP Assumpció, cuando nos retira la financiación para acabar la rehabilitación de la Torre de Benissahat, cuando nos niega un mamógrafo o una estación de ITV en la Vall… ¿Qué proyecto hay detrás de eso? ¡Ninguno! Porque han pasado diez años, tres candidatos y ni una propuesta ni mucho menos una propuesta para la ciudad.

El PP, desconectado de la calle

En la Comunitat Valenciana estamos volviendo a la época negra de los impagos a las farmacias, los recortes en los bonos de transporte, el retraso del pla Edificant, la dejadez en los servicios sociales, las listas de espera en sanidad… Son los de siempre, los de la pura desconexión con la calle y de los amiguitos del alma. Pero lo más grave es que ahora cada vez están más entregados a Vox y a sus discursos fascistas. Pese a que nunca ha habido tantas personas trabajando en España, ni las pensiones y el salario mínimo interprofesional habían subido tanto, ellos siguen intentándolo tapar todo con fango, crispación, bulos y ruido. Es lo poco que les queda.

En este contexto, quienes gobernamos con responsabilidad debemos seguir centrados en lo que de verdad mejora la vida de las personas. No es tiempo de despistes ni de trincheras: es tiempo de seguir avanzando. Y eso se hace con datos, con políticas útiles, con escucha y diálogo, con derechos garantizados y con empleo de calidad. Esa es la verdadera diferencia entre quienes construimos país y ciudad todos los días y quienes solo aspiran a derribarlo todo desde el insulto y el odio. Ese es su único proyecto. Ni liderazgo, ni equipo, ni hoja de ruta. Confunden hacer oposición con hacer ruido. Ante esos que solo quieren retroceder, nosotros tenemos claro hacia dónde vamos.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó