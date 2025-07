Futur de les pensions

El futur dels pensionistes de menys de seixanta anys és preocupant, els polítics, els van preparant per a un futur en el qual l’esperada pensió potser no serà el que romanen. L’Estat espanyol que és qui administra el sistema, tant se val qui mane, els diu a tord i a dret, que alguna cosa haurem de fer, amb l’excusa que cada vegada vivim més temps, i la despesa s’incrementa. De la situació no tenen la culpa els contribuents, la responsabilitat de la previsió de suficiència, és de l’Estat administrador.

Sembla que els pensionistes els importen poc, perquè ho dic? Posem uns exemples: l’exercit necessita finançament no passa res, incrementen el pressupost de defensa, no sabem qui ens atacarà, però per si de cas; no es parla del finançament de l’Església catòlica, en un país que es declara aconfessional: per les subvencions que li donen, la manca d’impostos dels diners que recapten o la manca impositiva pels béns que gaudeixen. La corrupció representa mils de milions de despeses i no posen cap tipus de remei. La problemàtica sempre està en les prestacions públiques: pensions, sanitat, educació, assistència social.

Si l’Estat tornara tots els diners recaptats per a pensions que al llarg del temps destinaren a altres menesters dins dels pressupostos generals de l’Estat. Si s’incrementaren els impostos a les grans fortunes i a totes les empreses. Si s’imposaren impostos a l’Església catòlica. Si s’haguera treballat a impedir la corrupció dins l’administració, avui no tindríem estos problemes.

Reserves

Fins èpoques molt recents, mai es feren reserves de fons de pensions o reconeixements de deutes com a préstecs a tornar per altres ministeris, tot han estat ingressos en una caixa única. Ara allarguen el temps de pagament, en un futur, ja ho veureu, la pensió pública serà a mínims complementari o subsidiari d’un pla de pensions privat de baixa rendibilitat, sotmés a les vicissituds polítiques. Potser eliminaran la proporcionalitat del cobrament segons el pagament, al·legant el principi de solidaritat, així, els que haurien de cobrar deu cobraran quinze i els que haurien de cobrar vint també.

La responsabilitat de les pensions futures no és dels pagadors és del gastador és a dir l’Estat.