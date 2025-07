L’ocupació a Espanya, com un coet

No sé quantes vegades he sentit en els últims anys que «Espanya es trenca», que «tot és un desastre» o que «amb Pedro Sánchez no anem enlloc». Però els fets, una volta més, desmunten aquest relat. I jo, sincerament, em quede amb els fets. Amb els 22,2 milions de persones ocupades a l’Estat. Amb la taxa d’atur més baixa des de 2008. I amb els 3,5 milions de llocs de treball de nova creació des que governa l’esquerra.

Són xifres de rècord, que també s’extrapolen a Castelló. I darrere d’aquestes xifres hi ha històries reals, les de joves que aconsegueixen el seu primer contracte indefinit, famílies on tots els membres tenen faena, autònoms que veuen créixer el seu negoci... Eixes històries, eixes vides millorades, no són fruit de la casualitat. Són el fruit d’un govern que creu en el progrés i en la dignitat del treball.

Un altre camí

Entenc que la dreta estiga nerviosa. Per això anuncien l’apocalipsi, per a tapar que la realitat va per un altre camí. La reforma laboral, l’aposta per l’estabilitat, la pujada del salari mínim o els ERTO durant la pandèmia han funcionat i canviat el nostre mercat laboral.

Nou de cada 10 nous llocs de treball han estat creats pel sector privat, la qual cosa tomba també aquell discurs de que només l’administració crea ocupació. No. L’economia creix, la societat respon i la gent treballa. Així de clar. Espanya lidera a EU i convens els inversors.

Per això cal continuar, per milions de persones que espenten aquest país cap avant. Espanya està més unida ara que fa 10 anys. I més forta econòmicament i socialment. Seguim.

Vicesecretària general del PSPV-PSOE de Castelló