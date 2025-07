Mejor el acuerdo que la guerra

Conviene antes un mal acuerdo, aunque no sea muy ventajoso, y aún más si es aceptable, que un buen pleito, una guerra comercial costosa y de resultados inciertos. Puede utilizarse la sabiduría popular para interpretar el documento sobre aranceles suscrito el domingo por el presidente norteamericano, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La imagen del estadounidense como político dado al chantaje está tan acreditada que se han acumulado los lamentos y acusaciones por una supuesta entrega de la líder europea. «Trump se zampó a Von der Leyen para desayunar», dijo el líder húngaro Viktor Orbán, el aliado europeo más conspicuo que tienen Trump y Putin en la Unión Europea. La frase queda bien para las pugnas que Orbán tiene con la Comisión y para las granjas de bots en las redes que responden a intereses externos, pero tiene más de propaganda que de realidad. Lo cierto es que la negociación arrancaba de un punto de partida muy desfavorable para la UE, con Estados Unidos amenazando con aranceles que iban del 20% al 50%, según los días. Una auténtica guerra comercial, que hubiese cogido a los europeos en uno de sus peores momentos: con crecimiento negativo en Alemania, descenso marcado de la productividad en todos los países y problemas de cohesión interna. En este contexto, el acuerdo suscrito en Escocia no es tan malo como algunos dicen y, en todo caso, elimina la perspectiva de una guerra comercial que hubiese sido devastadora. El aumento de los actuales aranceles a la UE pero no a las importaciones desde EEUU forman parte del acuerdo. Pero no menos relevante es lo que no figura en él: ningún compromiso sobre el IVA o las barreras no arancelarias europeas que Donald Trump equiparaba a aranceles encubiertos pero que responden a motivos de seguridad o sanitarios.

Armas

Tras cuatro meses de negociaciones, Trump podrá exhibirlo como un triunfo porque lo necesita. Las guerras de Ucrania y Gaza que tenían que acabar en 48 horas siguen ahí, la economía China aguanta el tirón, y las críticas a su gestión y a su pasado se multiplican dentro de Estados Unidos. A corto plazo, la impresión de que se ha merendado a Von der Leyen le puede ser útil. A medio, no tanto, pues quienes pagan los aranceles son los consumidores norteamericanos. Y el sueño de que las empresas de todo el mundo vayan a instalarse a EEUU, sueño será, al menos a medio plazo. Él podrá exhibir lo conseguido en compromisos de compra de energía, pero estos estaban cantados si la UE quiere romper sus lazos con Rusia. También podrá alardear de la disposición de los europeos a comprar armas a EEUU, pero esta ya se había expresado en la última cumbre de la OTAN. Desde luego, aranceles de un 15% no son una buena noticia ni para el sector del automóvil, ni para el farmacéutico, ni para quienes exportan maquinaria. Sin embargo, no dejan a Europa en peor situación que sus competidores en el mercado de EEUU.

Parece que los efectos del acuerdo sobre la economía española serán bastante discretos. La razón: solo el 5% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Sin embargo, para no pecar de optimismo conviene esperar a los llamados efectos de segunda ronda que el acuerdo puede tener. Si países como Alemania, Francia, o la industria del automóvil europea sufren, ello terminará afectándonos. Para hacer frente a este riesgo, aquí como en toda Europa, habría que reforzar nuestra competitividad.